انتقاد شهردار نیویورک از ادامه کشتار در غزه با حمایت مالی آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی، شهردار نیویورک، با بیان اینکه نسل‌کشی علیه فلسطینیان در نوار غزه همچنان ادامه دارد، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را مسئول طراحی این نسل‌کشی هولناک توصیف کرد.

ممدانی افزود: صحبت درباره آتش‌بس به معنای پایان شرایطی نیست که فلسطینیان در نوار غزه با آن مواجه هستند و نسل‌کشی در غزه همچنان ادامه دارد.

وی افزود: ارتش اسرائیل طی هفته گذشته یک کودک فلسطینی ۱۱ ساله را در منطقه‌ای که در غزه به‌عنوان منطقه امن شناخته می‌شد، کشته است و این موضوع نشان‌دهنده ادامه اقدامات و نقض‌ها با وجود اعلام آتش‌بس است.

شهردار نیویورک در ادامه سیاست آمریکا در قبال اسرائیل را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت دولت آمریکا تنها نظاره‌گر محرومیت فلسطینیان از امنیت و کرامت نیست، بلکه هزینه آن را نیز تأمین می‌کند.

ممدانی همچنین به سفر اخیر بنیامین نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و از بازداشت نشدن او با وجود صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی انتقاد کرد.

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