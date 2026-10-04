به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، با انتقاد شدید از حاکمان امارات و در رد ادعاهای واهی و توخالی آنها درباره جزایر سه گانه جمهوری اسلامی ایران گفت: کشوری که عمرش به نیم قرن نمی‌رسد دربارۀ جزایر تاریخی ایران ادعا می‌کند.

ولایتی در صفحه خود در فضای مجازی آورده است:

1) همسایه می ماند و مهمان می رود.

کشوری که عمر سیاسی اش به نیم قرن نمی رسد، از تریبون سازمان ملل درباره جزایری ادعا می کند که در اسناد و نقشه های تاریخی قرون گذشته با نام ایران ثبت شده اند. جغرافیا با بیانیه عوض نمی شود. تنب بزرگ،تنب کوچک و ابومسی ایرانی بوده اند و ایرانی می مانند.

2)یک هفته پس از پذیرایی گرم از نتانیاهو، سخن گفتن از «حقوق اعراب» و «همبستگی اسلامی» بیش از آنکه ادعا باشد،تناقض است. افکار عمومی از قاهره تا بیروت این دوگانگی را قضاوت می کنند.

تجربۀ منطقه نشان داده است که امنیتِ وارداتی تاریخ مصرف دارد.

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