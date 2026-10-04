به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز ۱۲ مهرماه سالگرد شهادت سیدهاشم صفی‌الدین است؛ شخصیتی فداکار، بسیار موثر در همه پرونده‌های حزب‌الله، اما مایل به گمنامی.

وی کوتاه‌ترین و اما موثرترین دوره دبیرکلی حزب‌الله را برعهده داشت. ۶ روزی که صرف حضور وی باعث قوت قلب و دلگرمی جامعه مقاومت و رزمندگان حزب‌الله شده بود.

اما همه چیز به این محدود نبود، سیدهاشم در این ۶ روز و حتی قبل از آن، با ارتباط‌گیری گسترده با اشخاص و افراد مختلف و انجام اقداماتی در حوزه حفاظت اطلاعات به جای شیخ نبیل قاووق و سایر اقدامات و برنامه‌ها در حوزه‌های نظامی و امنیتی که با همکاری شیخ نعیم صورت می‌گرفت، باعث بازیابی ساختاری و حفظ حزب الله شد.

ولادت و تحصیل

سید هاشم صفی‌الدین در سال ۱۹۶۴م در منطقه دیر قانون‌النهر در جنوب لبنان و در خانواده‌ای پرنفوذ و مشهور به دنیا آمد. وی در جوانی برای تحصیلات علوم حوزوی به قم رفت. صفی‌الدین پیش از رفتن به قم برای تحصیل علوم دینی، با دختر سید محمدعلی امین، از اعضای مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان ازدواج کرد.

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ارتباط و دوستی با سیدحسن نصرالله

او به همراه شهید سیدحسن نصرالله در حوزه نجف اشرف و همچنین در حوزه علمیه قم به تحصیل در علوم الهیات پرداخت و در سال ۱۹۹۴ توسط سیدحسن نصرالله به لبنان فراخوانده شد. صفی‌الدین نسبت خانوادگی با سیدحسن نصرالله داشت. او مدت زیادی در سیاست لبنان ناشناخته بود تا اینکه به دلیل تدابیر امنیتی برای سیدحسن نصرالله، به‌عنوان نماینده دبیرکل در مراسم‌های حزب، از جمله در تشییع جنازه شهدای مقاومت ظاهر می‌شد.

نفر دوم حزب‌الله

صفی‌الدین از زمان تأسیس حزب‌الله لبنان در سال ۱۹۸۲م عضو این حزب بوده و از سال ۱۹۹۴م، ریاست شورای اجرایی حزب‌الله را بر عهده داشت. ازاین‌رو بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حزب‌الله نظارت می‌کرد.

شهید صفی‌الدین، به همراه سید حسن نصرالله و عماد مغنیه «حلقه اصلی» را در حزب‌الله تشکیل دادند؛ مغنیه به‌عنوان نیروی نظامی، سید نصرالله نیروی سیاسی و صفی‌الدین نیروی اداری و مدیریتی که به‌عنوان ریاست شورای اجرایی دومین سمت در سلسله‌مراتب این جنبش محسوب می‌شد.

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سیدهاشم صفی‌الدین به دلیل نقش موثر در ارتقاء تشکیلات حزب‌الله و توجه ویژه مقاومت به این شخصیت، در نشست مجمع عمومی سازمان مقاومت لبنان در اکتبر ۲۰۰۸، به‌عنوان جانشین سیدحسن نصرالله برای دبیرکلی این سازمان انتخاب شد.

نام هاشم صفی‌الدین در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) به دلیل نقش مؤثر در فعالیت‌های مقاومت لبنان و همچنین نگرانی صهیونیست‌ها و جبهه عبری ـ غربی ـ عربی از مواضع ضداسرائیلی وی و رویکرد بسیار قاطعانه و شدید او علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا و عربستان قرار گرفت.

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مواضع قاطع شهید صفی‌الدین علیه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی

حضور مستمر او در مراسم تشییع فرماندهان و رزمندگان، یادواره شهدا و برنامه‌های میدانی حزب‌الله، با مواضع صریح او علیه رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین همراه بود. سخنرانی‌های او در این مراسم‌ها، علاوه بر تبیین مواضع حزب‌الله، بر ادامه مسیر مقاومت در برابر اسرائیل تأکید داشت.

صفی‌الدین در سال ۲۰۱۷ در واکنش به فشارهای آمریکا علیه حزب‌الله اعلام کرد: «این دولت دیوانه و نابسامان ایالات‌متحده به ریاست ترامپ نمی‌تواند به مقاومت آسیب برساند» و تأکید کرد که چنین اقداماتی تنها عزم حزب‌الله را تقویت می‌کند. او همچنین در یکی از مراسم تشییع فرماندهان حزب‌الله، در واکنش به تهدیدهای رژیم صهیونیستی، خطاب به دشمن گفت: «بگذار خود را برای گریه و زاری آماده کند.» این سخنان بخشی از مواضع محکم او علیه رژیم صهیونیستی و تأکیدش بر ادامه مسیر مقاومت بود.

در تیرماه ۱۳۹۷ نیز صفی‌الدین در مراسم سالگرد جنگ ۳۳ روزه در نبطیه، با اشاره به فلسطین تأکید کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند آینده منطقه را بدون حضور مقاومت تعیین کند. او از «یمن تا عراق، سوریه، لبنان و فلسطین» را بخشی از جغرافیای آینده منطقه دانست و تأکید کرد که مقاومت در این جغرافیا حضور خواهد داشت. او همچنین شکست طرح آمریکا و اسرائیل در منطقه را نتیجه مقاومت و تحولات میدانی دانست.

پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، صفی‌الدین بار دیگر موضع حزب‌الله در حمایت از مقاومت فلسطین را به‌صراحت بیان کرد. او در تجمعی در ضاحیه جنوبی بیروت خطاب به نیروهای مقاومت فلسطین گفت: «سلاح‌ها و موشک‌های ما با شماست» و تأکید کرد که حزب‌الله در حمایت از فلسطینیان ایستاده است. این موضع، یکی از صریح‌ترین اظهارات عمومی او درباره پیوند جبهه لبنان با مقاومت فلسطین در آغاز جنگ غزه بود.

حضور صفی‌الدین در مراسم و فعالیت‌های میدانی حزب‌الله تنها جنبه تشریفاتی نداشت؛ او از این تریبون‌ها برای تأکید بر تداوم مقاومت، مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین استفاده می‌کرد.

بعد از جنگ مقاومت لبنان و رژیم صهیونیستی که در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه صورت گرفت، نقش موثر سیدهاشم صفی‌الدین از او شخصیتی به‌عنوان قوت قلب مقاومت و شخص سیدحسن نصرالله معرفی کرده بود.

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شهادت؛ تنها چند روز پس از یار دیرین

پس از شهادت سیدحسن نصرالله در ۶ مهر سال ۱۴۰۳ ش، برخی خبرگزاری‌ها، سیدهاشم را دبیرکل جدید حزب‌الله معرفی کردند، اما حزب‌الله (به دلایل حفاظتی و امنیتی در آن برهه) این خبر را تایید نکرد. بعد از شهادت سیدهاشم، حزب‌الله در خلال بیانیه‌های خود دبیرکلی او را تایید کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی، از ترور صفی‌الدین در ۳ اکتبر ۲۰۲۴ م/ ۱۲ مهر سال ۱۴۰۳ ش در حمله ارتش اسرائیل به ضاحیه بیروت خبر داد. نقش موثر او برای آینده مقاومت باعث شده بود تا صهیونیست‌ها برای ترور صفی‌الدین ۷۳ تن بمب سنگرشکن به محل حضور وی شلیک کنند.

طبق گزارش‌ها همانند سیدحسن نصرالله، این بمباران‌ها باعث شهادت سید صفی‌الدین نشد، بلکه ممانعت رژیم صهیونیستی از نزدیک شدن آمبولانس‌ها و تیم‌های امدادی به محل حادثه، نهایتاً منجر به کمبود اکسیژن و شهادت ایشان شد.

بلاخره رسانه‌ها از کشف پیکر مطهر او در ۱ آبان ۱۴۰۳ خبر دادند و حزب‌الله در ۲ آبان شهادتش را رسماً اعلام کرد. با این اعلام نام یکی دیگر از شخصیت‌های برجسته مقاومت در دفتر شهادت ثبت گردید و از او میراثی از جنس شجاعت و انسانیت برای نسل‌های بعدی مقاومت بجا ماند.

آیت‌الله خامنه‌ای،‌ رهبر انقلاب اسلامی، در پیام تسلیتی،‌ شهید صفی‌الدین را مجاهد، رشید، فداکار و از برجسته‌ترین رهبران حزب‌الله خواند.

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پیکر مطهر سیدهاشم به همراه سید شهدای مقاومت سیدحسن نصرالله پس از حدود ۵ ماه بعد از شهادت، در ۲۳ فوریه سال ۲۰۲۵ م/ ۵ اسفند سال ۱۴۰۳ ش در بیروت با حضور میلیونی حامیان مقاومت تشییع شد و در روز ۶ اسفند در زادگاهش در دِیر قانون‌النهر در شهر صور در جنوب لبنان به خاک سپرده شد.

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لحظه بمباران و ترور شهید سیدهاشم صفی‌الدین در ضاحیه بیروت

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