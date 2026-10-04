به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به روابط خود با رئیس‌جمهور چین و دیگر رهبران کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، حفظ روابط مناسب با قدرت‌های هسته‌ای را برای آمریکا مهم دانست.

وی در جریان یک تجمع انتخاباتی در ایالت اوهایو، درباره روابط خود با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، توضیح داد و گفت داشتن روابط خوب با رهبران کشورهای بزرگ و هسته‌ای اهمیت دارد.

ترامپ با اشاره به سفر اخیر شی جین‌پینگ به آمریکا گفت که پیش‌تر از او درباره دلیل «لطف بیش از حد» به رئیس‌جمهور چین سؤال شده است. وی در پاسخ اظهار کرد که آیا داشتن روابط خوب با رهبران کشورهای بزرگ و هسته‌ای امر مثبتی نیست.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به روابط خود با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، گفت که با وی نیز رابطه خوبی دارد، اما در عین حال میان ایران و دیگر کشورهای هسته‌ای تفاوت قائل شد.

ترامپ در ادامه مدعی شد: «ایران هرگز موشکی با کلاهک هسته‌ای نخواهد داشت.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که برنامه‌ای برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی ابدا ندارد و فعالیت‌های هسته‌ای خود را در چارچوب اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌کند.

این سخنان ترامپ در جریان یک تجمع انتخاباتی و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا مطرح شد؛ انتخاباتی که قرار است سوم نوامبر برگزار شود و طی آن تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۳ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد.

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