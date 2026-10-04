زنان در حفظ هویت فرهنگی و تداوم تمدن ایرانی ـ اسلامی نقشی محوری دارند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انسیه خزعلی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با تأکید بر نقش زنان در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن جامعه، گفت: زن با فرهنگ عجین است و نقش او در خانواده، تربیت نسل، حفظ هویت ملی و انتقال ارزش‌های فرهنگی، نقشی تمدن‌ساز است.

وی با اشاره به تعبیری از رهبر شهید درباره جایگاه زن در خانواده اظهار کرد: همان‌گونه که خانه بدون زن از هوای لازم برای تنفس و جریان حیات برخوردار نیست، فرهنگ نیز به مثابه هوای تنفس یک جامعه است و می‌تواند علائم حیات حقیقی یک ملت را حفظ و تقویت کند.

خزعلی افزود: اگر فرهنگ جامعه آلوده شود یا از اصالت خود فاصله بگیرد، آن جامعه نمی‌تواند به‌درستی نفس بکشد. زن نیز با فرهنگ پیوندی عمیق دارد و از همین رو، نقش زنان در حفظ و انتقال فرهنگ و شکل‌گیری تمدن، نقشی اساسی است.

نقش مادر در حفظ هویت ملی و فرهنگی

معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، گفت: در این پیام بر درست فکر کردن، ابتکار ورزیدن و پاسداری از ریشه‌های هویت ملی، عزت و استقلال فرهنگی، زبان مادری و پرچم نظام اسلامی تأکید شده است.

وی ادامه داد: بخش مهمی از این مسئولیت‌ها بر دوش مادران قرار دارد؛ چراکه مادر محور خانواده است و در شکل‌دهی و مدیریت ابعاد مختلف زندگی خانوادگی، از جمله مسائل اخلاقی و تربیتی، نقش اساسی دارد.

خزعلی با اشاره به تعبیر معروف «از دامن زن، مرد به معراج می‌رود»، اظهار کرد: خداوند تداوم خلقت و تداوم نسل بشر را به زن سپرده است و این موضوع نشان‌دهنده اعتمادی است که در نظام خلقت به زن شده است.

وی افزود: دوران بارداری، شیردهی، تربیت و شکل‌گیری شخصیت انسان در سال‌های نخست زندگی، عمدتاً در ارتباط با مادر سپری می‌شود و این مسئله نشان می‌دهد که زن در تربیت برترین مخلوق، یعنی انسان، جایگاهی ویژه دارد.

قرآن، زن را الگوی همه مؤمنان معرفی می‌کند

خزعلی در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید درباره جایگاه زنان در قرآن گفت: یکی از نکات مهمی که ایشان در دیدارهای مختلف بر آن تأکید داشتند، توجه به این موضوع بود که خداوند برای الگو قرار دادن انسان‌های کامل، از دو زن یعنی همسر فرعون و حضرت مریم(س) مثال می‌زند.

وی تصریح کرد: این دو نمونه در قرآن به عنوان الگو برای مؤمنان معرفی شده‌اند، نه صرفاً برای زنان. این مسئله نشان می‌دهد که زن می‌تواند به بالاترین مراتب کمال برسد و الگوی همه مؤمنان، اعم از زن و مرد، باشد.

معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: این نگاه با دیدگاهی که در برخی برداشت‌های غربی، اصالت را به مرد می‌دهد و زن را در مسیر رسیدن به مرد تعریف می‌کند، متفاوت است. قرآن معیار کمال را جنسیت قرار نمی‌دهد، بلکه انسان را بر اساس ایمان، رشد و حرکت در مسیر الهی ارزیابی می‌کند.

حضرت زینب(س)؛ نماد عقلانیت و تدبیر زن

خزعلی با اشاره به شخصیت حضرت زینب(س) اظهار کرد: یکی دیگر از نکاتی که درباره آن تأکید شده، خردورزی و تدبیر زنان است. حضرت زینب(س) نمونه روشن این موضوع است و در روایات از ایشان با عنوان «عقیله بنی‌هاشم» یاد شده است.

وی افزود: اگر زن را موجودی صرفاً عاطفی و فاقد قدرت تدبیر بدانیم، چگونه می‌توان حضرت زینب(س) را الگوی زنان و مردان معرفی کرد؟ حضور ایشان در جریان عاشورا و نقش تعیین‌کننده‌ای که پس از واقعه کربلا بر عهده گرفتند، نمونه‌ای روشن از عقلانیت، مدیریت و قدرت تدبیر زن است.

خزعلی ادامه داد: خطبه‌های حضرت زینب(س) در برابر دستگاه ظلم، پس از تحمل آن همه مصیبت، نشان می‌دهد که عقلانیت و تدبیر می‌تواند در وجود یک زن به بالاترین شکل ظهور پیدا کند.

وی حضرت زهرا(س) و حضرت معصومه(س) را نیز از دیگر نمونه‌های نقش‌آفرینی زنان در تاریخ اسلام دانست و گفت: این شخصیت‌ها نمونه‌های عینی هستند که برداشت‌هایی را که درصدد تحقیر زن یا زیر سؤال بردن عقل و تدبیر اوست، رد می‌کنند.

خزعلی همچنین با اشاره به مفهوم «تدبیر منزل» در حکمت اسلامی اظهار کرد: خانواده به عنوان نخستین نهاد جامعه، نیازمند مدیریت و تدبیر است و بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده زن قرار دارد. اگر این نهاد اولیه به‌درستی مدیریت نشود، جامعه نیز نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

نقش زنان در مقاومت و پایداری جامعه

معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به نقش زنان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: امام خمینی(ره) در موارد مختلف از حضور زنان در عرصه‌های مبارزه و مقاومت یاد کرده‌اند. اگرچه تعداد زنانی که در دوران دفاع مقدس مستقیماً سلاح به دست گرفتند زیاد نبود، اما زنان در عرصه‌های مختلف پشتیبانی و اجتماعی نقش مهمی در پایداری کشور داشتند.

وی افزود: رهبر شهید نیز از خردورزی، پایداری و ایستادگی زنان سخن گفته است و در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب نیز به شجاعت زنان اشاره شده است.

خزعلی با اشاره به حضور زنان در تحولات و مقاومت‌های اخیر گفت: امروز نیز در عرصه‌های مختلف شاهد حضور آگاهانه، گسترده و خستگی‌ناپذیر زنان هستیم و این حضور نشان می‌دهد که نقش زنان در جامعه صرفاً به یک حوزه محدود نمی‌شود.

تلاش برای تبدیل زن به ابزار، هویت او را هدف می‌گیرد

وی در ادامه با اشاره به تلاش برای گرفتن نقش فرهنگی و تمدن‌ساز از زن بیان کرد: یکی از آسیب‌هایی که می‌تواند متوجه جامعه باشد، تبدیل زن به وسیله و ابزار برای اهداف دیگر و فاصله گرفتن او از نقش اصلی خود در خانواده و فرهنگ است.

خزعلی با اشاره به فشارهای اقتصادی و اجتماعی گفت: در شرایط دشوار اقتصادی نیز زنان نقش مهمی در مدیریت خانواده دارند و می‌توانند با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، به افزایش تاب‌آوری خانواده در برابر مشکلات کمک کنند.

وی همچنین یکی دیگر از مسائل مورد توجه را تلاش برای ایجاد اختلاف و چندقطبی‌سازی در جامعه دانست و گفت: حفظ انسجام و همبستگی میان گروه‌های مختلف، برای عبور از شرایط دشوار ضروری است.

هویت و عفاف، بخشی از امنیت و کرامت زن است

خزعلی با اشاره به موضوع هویت زنان افزود: یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، هدف قرار گرفتن هویت و حساسیت‌های هویتی است. عفاف و حفظ حریم‌ها از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند به حفظ هویت و فرهنگ یک ملت کمک کند.

وی تأکید کرد: حفظ حرمت زن و جلوگیری از تبدیل او به ابزار، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد و نباید بی‌مبالاتی و بی‌بندوباری به نام آزادی معرفی شود.

معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره عفت نگاه و عفت در رفتار نیز گفت: اساس حفظ حریم‌ها، حرمت‌ها و کرامت انسانی، در نوع نگاه، رفتار و اخلاق انسان شکل می‌گیرد.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم در بحث حجاب، ابتدا مردان و سپس زنان را به حفظ نگاه توصیه می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت اساس حجاب از نگاه آغاز می‌شود و پوشش، نماد بیرونی آن است.

خزعلی ادامه داد: حفظ اصالت‌ها و ارزش‌های انسانی نیازمند مراقبت و حفاظت است؛ همان‌گونه که کمربند ایمنی در هنگام رانندگی برای حفظ انسان از خطرات پیش‌بینی شده است، بسیاری از ضوابط شرعی و قانونی نیز با هدف حفظ جامعه و به‌ویژه تأمین امنیت و کرامت زنان وضع شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: زنان باید از نگاه‌های آسیب‌زا مصون بمانند و در جامعه نیز شرایطی فراهم شود که آنان از امنیت، کرامت و جایگاه حقیقی خود برخوردار باشند.

.........

پایان پیام/ ۲۱۸