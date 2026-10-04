به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه رویکرد جدید شبکه رادیویی قرآن در راستای ارتباط مستقیم و تعامل با جامعه قرآنی استان‌های مختلف کشور، مدیران این شبکه در سومین سفر استانی خود، با جمعی از قاریان، حافظان و فعالان قرآنی استان سمنان و شهرستان شاهرود دیدار و درباره ظرفیت‌های رسانه ملی برای حمایت و معرفی استعدادهای قرآنی، گفت‌وگو کردند.

در این نشست، محمدهادی صلح‌جو، مدیر شبکه رادیویی قرآن با تشریح ظرفیت‌های این شبکه برای حمایت از جامعه قرآنی کشور، گفت: رادیو قرآن این آمادگی را دارد که از ظرفیت قاریان توانمند استان‌های مختلف در برنامه‌های خود استفاده کند و زمینه معرفی استعدادهای قرآنی مناطق مختلف کشور را فراهم آورد.

وی ضمن دعوت از قاریان جوان استان سمنان برای ارتقای سطح کیفی تلاوت‌های خود، افزود: هرچه کیفیت و عیار تلاوت‌ها افزایش پیدا کند، ظرفیت بیشتری برای حضور قاریان در برنامه‌های مختلف رسانه ملی فراهم خواهد شد.

مدیر شبکه رادیویی قرآن همچنین از برنامه این شبکه برای تولید و پخش تلاوت قاریان جوان استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد با تولید تلاوت از قاریان توانمند استان، صدای این عزیزان در بخش‌های مختلف رادیو قرآن شنیده شود.

صلح‌جو همچنین از پیگیری برای استفاده از ظرفیت صداوسیمای استان سمنان در معرفی قاریان جوان خبر داد و گفت: در جریان مذاکره با مدیرکل محترم صداوسیمای استان سمنان، موضوع فراهم شدن شرایط پخش تلاوت قاریان جوان از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی استان پیگیری خواهد شد.

استاد احمد ابوالقاسمی نیز در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به قرآن کریم در حوزه‌های حفظ، قرائت و انس با قرآن، بر لزوم افزایش تعامل و هم‌افزایی میان فعالان قرآنی تأکید و تشکیل و توسعه حلقات مشترک قرآنی را یکی از راه‌های تقویت انسجام جامعه قرآنی استان دانست و از فعالان این حوزه خواست زمینه حضور و مشارکت بیشتر نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های قرآنی، به‌ویژه حفظ قرآن کریم، را فراهم کنند.

تقویت ارتباط میان جامعه قرآنی، توسعه فعالیت‌های قرآنی، توجه به حفظ و قرائت قرآن کریم و حمایت از استعدادهای جوان از دیگر موضوعاتی بود که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی و جامعه قرآنی استان سمنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این دیدار در چارچوب رویکرد جدید شبکه رادیویی قرآن برای حضور در استان‌های مختلف کشور و ارتباط مستقیم با قاریان، حافظان و فعالان قرآنی برگزار شد؛ رویکردی که هدف آن شناسایی ظرفیت‌های قرآنی استان‌ها، تقویت ارتباط با جامعه قرآنی و استفاده از ظرفیت رسانه برای حمایت و معرفی استعدادهای قرآنی است.

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