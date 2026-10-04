به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید نامجو با اشاره به آثار اقتصادی مشارکت‌های مردمی در طرح‌های توسعه عتبات گفت: یکی از برکات این مشارکت‌ها، تحقق الگوی تلفیق نیت خیرخواهانه با توانمندسازی اقتصادی مناطق کم‌برخوردار است.

وی افزود: ستاد توسعه و بازسازی عتبات به نمایندگی از خیران حرم‌ساز، از دو مسیر به گردش برکت نذر مردم در اقتصاد کشور کمک می‌کند؛ نخست با خرید مصالح، کالا و خدمات مورد نیاز طرح‌ها از صنایع داخلی و دوم با راه‌اندازی کارگاه‌هایی که بخشی از ملزومات مورد نیاز پروژه‌های عتبات را در استان‌های کم‌برخوردار کشور تولید می‌کنند.

نامجو با اشاره به تجربه اجرای طرح توسعه حرم مطهر امام علی(ع) در نجف اشرف مزین بنام صحن حضرت زهرا(س)، گفت: در جریان اجرای این طرح بزرگ، بخش قابل‌توجهی از مصالح و ملزومات مورد نیاز از تولیدکنندگان داخلی تأمین شد و در مجموع چند هزار میلیارد تومان خرید از صنایع و تولیدکنندگان داخلی صورت گرفت؛ اقدامی که در شرایط رکود ساخت‌وساز و کاهش تقاضا در کشور، به ایجاد تقاضا برای محصولات این واحدها کمک کرد.

وی افزود: اکنون نیز خرید سیمان، میلگرد، انواع سنگ‌های ساختمانی، آجر، کاشی و دیگر ملزومات مورد نیاز برای تکمیل طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) در کربلا مزین بنام به صحن حضرت زینب(س)، از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی ادامه دارد.

قائم‌مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با اشاره به برنامه این تشکل مردم‌نهاد برای راه‌اندازی و توسعه کارگاه‌های توانمندسازی اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار گفت: ایجاد و گسترش کارگاه‌های قالی‌بافی و آموزش بانوان هنرمند در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، همدان و اصفهان، زمینه‌ای فراهم کرده است تا مشارکت‌کنندگان ضمن فراگیری مهارت و انجام یک فعالیت خیرخواهانه، ظرفیت‌های اقتصادی و درآمدزایی را در مناطق خود توسعه دهند.

نامجو افزود: در جدیدترین نمونه از این رویکرد، کارگاه زری‌بافی و دوخت لباس محلی با مشارکت محبان اهل‌بیت(ع) در محله پشته آزادگان میناب راه‌اندازی شده است که بخشی از فعالیت آن برای تأمین ملزومات مورد نیاز طرح توسعه صحن حضرت زینب(س) انجام می‌شود.

موسی مولاپرست رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان هرمزگان، نیز در این‌باره گفت: ۴۰ نفر از بانوان این منطقه، هفته‌ای دو بار و هر بار به مدت دو ساعت در این کارگاه به فعالیت‌هایی از جمله زری‌بافی، خوص‌دوزی، گلابتون‌دوزی، بشکی‌بافی و دوخت لباس محلی مشغول هستند و درآمد حاصل از فعالیت این کارگاه برای خرید ملزومات و مصالح مورد نیاز صحن حضرت زینب(س) در جوار حرم مطهر امام حسین(ع) اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در حال حاضر چهار کارگاه در استان هرمزگان برای کمک به توسعه و بازسازی عتبات فعالیت می‌کنند و تا پایان سال نیز پنج کارگاه دیگر راه‌اندازی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که مشارکت مردم در توسعه و بازسازی عتبات می‌تواند علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی، از مسیر خرید از صنایع داخلی و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی، در رونق کسب‌وکار و توانمندسازی اقتصادی مناطق مختلف کشور نیز جریان پیدا کند؛ به این ترتیب، نذر مردم می‌تواند همزمان در مسیر یک نیت خیرخواهانه و تقویت ظرفیت‌های تولید و اشتغال در داخل کشور به کار گرفته شود.

علاقه‌مندان برای مشارکت در طرح‌های توسعه و بازسازی عتبات می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۷۲ مربع (#۷۲*) نذر خود را اهداء کنند.همچنین امکان اهدای نذورات و مشارکت غیرحضوری از طریق درگاه‌ رسمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات به نشانی https://atabat.org/fa/onlinepayment/form فراهم است.

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