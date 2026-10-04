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عراقچی: ادعای آمریکا درباره اخراج هیئت ایرانی عجیب و سخیف است؛ پاسخ ایران به هر تجاوزی کوبنده‌تر خواهد بود

۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹
کد مطلب: 1873498
عراقچی: ادعای آمریکا درباره اخراج هیئت ایرانی عجیب و سخیف است؛ پاسخ ایران به هر تجاوزی کوبنده‌تر خواهد بود

وزیر امور خارجه با رد ادعای مقامات آمریکایی درباره اخراج هیئت ایرانی از این کشور، این ادعا را «عجیب و سخیف» توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن آمادگی برای دستیابی به راهکاری عادلانه از مسیر دیپلماسی، در صورت تکرار هرگونه شرارت و تجاوز نظامی، پاسخی به‌مراتب کوبنده‌تر از گذشته خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی در نشست با سفرا، با تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی، اظهار کرد: رویکرد مقتدرانه ایران مبتنی بر راهبرد هم‌زمان «دیپلماسی عزتمندانه» و «دفاع قاطع از امنیت ملی» است.

وی افزود: پیام روشن ایران به دشمنان، آمادگی کامل برای نیل به راهکاری عادلانه از مسیرهای دیپلماتیک و در عین حال تحمیل پاسخی به‌مراتب کوبنده‌تر در صورت تکرار هرگونه تجاوز نظامی است.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به حضور هیئت ایرانی در نیویورک گفت: استقبال بی‌نظیر هیئت‌های بین‌المللی از مواضع و طرح‌های پیشنهادی ایران، شکست کامل پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی را به اثبات رساند.

عراقچی در واکنش به ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر اخراج هیئت ایرانی نیز این ادعا را رد کرد و گفت: هیئت ایرانی طبق برنامه از پیش تعیین‌شده خود به آمریکا سفر کرده و بازگشته است.

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