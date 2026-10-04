گزارش ژنو از فشار بر مسلمانان هند؛ از تبعیض تا خشونت و بازداشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش جدید که در ژنو ارائه شده، وضعیت مسلمانان هند در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ را بررسی و گزارش کرده جامعه در این دوره با مواردی از تبعیض، خشونت، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های مذهبی و حاشیه‌رانی اجتماعی مواجه بوده است. این گزارش با عنوان «شهروندان نابرابر؛ تبعیض نظام‌مند و نقض حقوق بشر علیه مسلمانان در هند» از سوی آکادمی آرته ژنو منتشر شده است.

تبعیض و خشونت؛ محورهای اصلی گزارش درباره مسلمانان هند

در این گزارش، عملکرد نهادهای حکومتی و پلیس، قوانین و سیاست‌ها، بازداشت‌ها، تخریب املاک، خشونت‌های فرقه‌ای، آزادی مذهبی و گسترش سخنان نفرت‌پراکن از جمله محورهای بررسی وضعیت مسلمانان عنوان شده است. نویسندگان گزارش برای مستندسازی ادعاهای خود به اسناد قضایی، گزارش‌های رسانه‌ای و منابع نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل استناد کرده‌اند.

بخش دیگری از گزارش به کشته‌شدن افراد در جریان عملیات موسوم به «مواجهه» پلیس و همچنین مرگ در بازداشت‌های پلیسی و قضایی اختصاص دارد. بر اساس یکی از آمارهای ارائه‌شده در این گزارش، در فاصله ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، ۱۳۲ مورد قتل ادعایی در عملیات‌های «مواجهه» ثبت شده است؛ آماری که گزارش آن را با استناد به منابعی از جمله کمیسیون ملی حقوق بشر هند و نهادهای بین‌المللی مطرح کرده است.

اعتراضات سال ۲۰۱۹ علیه قانون اصلاح تابعیت در هند نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی این گزارش است. در این بخش، به‌ویژه درباره تحولات ایالت اوتار پرادش، آمارهایی درباره کشته‌شدگان، بازداشت‌ها، پرونده‌های ثبت‌شده و تخریب اموال ارائه شده و این وقایع در چارچوب بررسی نحوه برخورد با جامعه مسلمانان هند قرار گرفته است.

هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در هند

همزمان، کارشناسان سازمان ملل نیز درباره برخی ادعاهای مطرح‌شده پیرامون وضعیت حقوق بشر در هند ابراز نگرانی کرده‌اند. دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در فوریه ۲۰۲۶ خواستار تحقیقات مستقل درباره ادعاهای مربوط به قتل‌های فراقضایی، مرگ‌های مرتبط با شکنجه و مجروح‌شدن افراد توسط نیروهای انتظامی در هند شدند و تأکید کردند که در صورت اثبات این ادعاها، موارد مذکور می‌تواند نقض جدی حق حیات، منع شکنجه و اصل عدم تبعیض محسوب شود.

گزارش «شهروندان نابرابر» در نهایت تلاش دارد فراتر از بررسی حوادث منفرد، آنچه نویسندگان آن الگوهای تبعیض و نقض حقوق مسلمانان در یک دوره ۱۱ ساله می‌دانند را بررسی کند. این گزارش موضوعاتی مانند برابری در برابر قانون، دادرسی عادلانه، آزادی مذهبی و حمایت از حقوق اقلیت‌ها را در کانون توجه قرار داده و قرار است در اختیار نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، دانشگاه‌ها و سازمان‌های حقوقی قرار گیرد.

............

پایان پیام