به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار صمیمانه طلاب مدرسه علمیه حضرت آیت‌الله‌العظمی بهجت(ره) با آیت‌الله فقیهی، ایشان با اشاره‌ای دقیق و عمیق به سیره علمی و اخلاقی مرحوم آیت‌الله‌العظمی بهجت(ره)، طلاب را به پاسداری از مسیر نورانی علم و تقوا فراخواندند.

وی با بیان خاطراتی از زندگی زاهدانه آن مرجع بزرگ افزود: آن عالم ربّانی در خانه‌ای بسیار ساده و قدیمی زندگی می‌کردند و با وجود امکانات فراوانی که مردم برای ایشان فراهم می‌کردند، حاضر نبودند آن خانه بسیار ساده را رها کنند. این سیره، سیره یک مرجع تقلید بود؛ مرجعی که میلیاردها پول در اختیار داشت، اما ذره‌ای دل به دنیا نبسته نبود.

آیت‌الله فقیهی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تجمّل‌گرایی موجب فاصله‌گرفتن مردم از روحانیت می‌شود، تصریح کردند: مردم، روحانیت را با آیت‌الله کوهستانی‌ها و آیت‌الله ایازی‌ها و دیگر علمای ربّانی می‌شناسند و اگر ما به سمت تجمل برویم، دیگر سخن ما را نمی‌پذیرند.

وی با اشاره به اینکه علم دین بدون تقوا موجب لغزش و انحراف می‌شود، بیان داشت: انسان دو بال دارد؛ علم و تقوا. اگر تقوا نباشد، خسرالدنیا والآخره می‌شود. نور علم، هدیه الهی است که تنها بر قلب‌های پاک نازل می‌شود.

فقیه عالیقدر در ادامه، ضمن توصیه‌هایی اخلاقی به طلاب، فرمودند: مطمئن باشید با نماز اول وقت، نماز شب، مراقبه و محاسبه نفس، این مسیر پر شتاب‌تر و با برکت‌تر پیش خواهد رفت.

آیت‌الله فقیهی در قسمت دیگری از این دیدار، با اشاره به نقش خون پاک رهبر شهید در تحول اجتماعی، درباره افزایش محبوبیت رهبری معظم انقلاب حضرت آیت‌الله حاج‌آقا مجتبی خامنه‌ای دام‌ظله‌العالی فرمودند: این محبوبیت، نتیجه اخلاص، تقوا و پیروی ایشان از اهداف امام راحل و رهبر شهید انقلاب است و خداوند به اهل اخلاص، عزت می‌دهد.

آیت الله فقیهی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور اجتماعی طلاب، خاطرنشان کردند: در کنار درس و مراقبه اخلاقی، میدان را ترک نکنید؛ حضور شما در میدان‌ها به همراه مردم، حرکت در مسیر الهی است.

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