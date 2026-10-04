به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزام ‌الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، با هشدار درباره ادامه تشدید تنش از سوی عربستان، تأکید کرد که رویکرد ریاض می‌تواند بر سرنوشت طرح «چشم‌انداز ۲۰۳۰» این کشور تأثیر بگذارد.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس افزود انتخاب‌های «خشونت‌بار» عربستان، ماهیت پیامدهایی را که این کشور با آن مواجه خواهد شد، تعیین می‌کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه یمن، تداوم نقض حاکمیت و حریم هوایی یمن از سوی عربستان و حملات به صنعا و چند استان این کشور را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد ادامه این اقدامات، نیروهای مسلح یمن را به «پاسخ متقابل» و اتخاذ اقدامات لازم برای بازدارندگی در برابر حملات عربستان وادار می‌کند.

در همین حال، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت، ۶۰ حمله هوایی و موشکی علیه اهدافی در استان‌های صنعا، صعده، تعز، حجه و مأرب انجام داده‌اند. به گفته وی، این حملات با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون و موشک‌هایی که از نجران شلیک شده‌اند، صورت گرفته و مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز دور جدید تشدید تنش به ۱۴۱۰ مورد رسیده است.

در واکنش به این حملات، نیروهای مسلح یمن از اجرای یک عملیات موشکی و پهپادی علیه تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض خبر دادند. بر اساس بیانیه نیروهای مسلح یمن، این عملیات در پاسخ مستقیم به ادامه حملات و محاصره یمن انجام شده و این نیروها بر ادامه مقابله با حملات علیه خاک یمن و دفاع از مردم این کشور تأکید کرده‌اند.

مقام‌های صنعا اعلام کرده‌اند عملیات نظامی یمن با هدف دفاع از حاکمیت و غیرنظامیان و پایان دادن به حملات و محاصره انجام می‌شود. نیروهای مسلح یمن همچنین بر تداوم معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» تأکید کرده و گفته‌اند تا زمان توقف حملات و رفع محاصره، مقابله با تحرکات نظامی عربستان را ادامه خواهند داد.

.............

پایان پیام