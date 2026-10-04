به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های محلی طالبان در استان تخار تأیید کردند که پنج کارگر در پی فروریختن یک معدن طلا در دره شاه‌مستان (منطقه سمتی) شهرستان چاه‌آب جان باخته‌اند.

نقیب‌الله مسرور، رئیس مطبوعات فرماندهی امنیت طالبان در این استان، اعلام کرد که اجساد قربانیان دیروز (شنبه ۱۱ مهر) به خانواده‌هایشان تحویل داده شده است. قربانیان، اهالی روستای قنداری قشلاقی شهرستان ینگی‌قلعه بودند و برخی گزارش‌ها از کودک‌بودن آن‌ها خبر داده‌اند.

مسرور زمان دقیق حادثه را مشخص نکرد و گفت جزئیات بیشتر پس از بررسی‌ها منتشر می‌شود.

این رویداد تنها چند روز پس از حادثه مشابهی رخ داد که در آن ۱۰ کارگر همین منطقه زیر آوار گیر افتاده بودند؛ آنان پس از حدود دو روز تلاش نیروهای امدادی زنده نجات یافتند.

منطقه سمتی از معادن مهم طلای تخار به‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر بارها شاهد ریزش تونل، گازگرفتگی و انفجار بوده است. استخراج غیراستاندارد و نبود امکانات ایمنی کافی از عوامل اصلی این حوادث مرگبار عنوان می‌شود که بار دیگر خطرات کار در معادن افغانستان را برجسته کرده است.

............

پایان پیام/