به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از سازمان‌ها و فعالان مسلمان در شهر لاهه هلند با برگزاری تجمعی در مقابل پارلمان این کشور، خواستار توجه بیشتر به آنچه «اسلام‌هراسی روزمره» و تبعیض علیه مسلمانان خواندند، شدند. معترضان در قالب یک کاروان اجتماعی، بیانیه‌ای موسوم به «مانیفست علیه اسلام‌هراسی» را به نمایندگان پارلمان ارائه کردند.

معترضان: اسلام‌هراسی در جامعه هلند عادی شده است

در این بیانیه، سازمان‌های شرکت‌کننده از آنچه «تبعیض علیه مسلمانان، اسلام‌هراسی و نفرت علیه مسلمانان» توصیف کردند، انتقاد و تأکید کردند این وضعیت با سیاست‌ها، مواضع سیاسی و عملکرد برخی نهادها تقویت و مشروعیت پیدا می‌کند. در این بیانیه آمده است که بی‌توجهی به این مسئله به معنای پذیرش نابرابری و تحقیر است.

استناد به یک پژوهش درباره تبعیض علیه مسلمانان

این گروه‌ها برای تأکید بر ادعاهای خود به «پژوهش ملی درباره تبعیض علیه مسلمانان» در سال ۲۰۲۵ اشاره کردند. بر اساس گزارشی که از سوی Regioplan و Ercomer تهیه شده، تبعیض علیه مسلمانان در بخش‌هایی از جامعه هلند ریشه دوانده و همین مسئله موجب شده است برخی مسلمانان این کشور بیش از پیش در لاک خود فرو بروند.

در این تجمع شرکت‌کنندگان شعارهایی علیه نفرت و اسلام‌هراسی سر دادند. در جریان این تجمع، برخی فعالان مسلمان از رویکرد سیاستمداران هلندی انتقاد و تأکید کردند مسلمانان در موضوعاتی مختلف، از جمله مسائل اجتماعی، هدف اتهام‌زنی و سرزنش قرار می‌گیرند.

در حاشیه این تجمع، گفت‌وگویی میان یکی از معترضان محجبه و یک مرد سالمند هلندی شکل گرفت. این مرد بر ضرورت سازگاری مهاجران و مسلمانان با «فرهنگ موجود» در هلند تأکید کرد، در حالی که زن مسلمان حاضر در تجمع در پاسخ گفت تعیین اینکه فرهنگ هلند چیست، تنها در اختیار یک گروه نیست و مسلمانان نیز بخشی از جامعه این کشور هستند.

یکی از فعالان مسلمان نیز با انتقاد از حضور محدود معترضان، گفت برخی مسلمانان در هلند پذیرفته‌اند که شهروندانی درجه دوم هستند! حضار دیگری تأکید کرد مسلمانان نباید نسبت به چنین وضعیتی بی‌تفاوت باشند و برای تغییر شرایط باید خود نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند.

حمایت نماینده پارلمان از اعتراض مسلمانان

در پایان تجمع، «میکال تسگای»، نماینده حزب Pro در پارلمان هلند، برای دریافت این بیانیه در محل حاضر شد. وی با شنیدن مطالبات معترضان گفت حزبش تلاش خواهد کرد مسئله تبعیض علیه مسلمانان را در دستور کار سیاسی قرار دهد و تأکید کرد همه شهروندان باید احساس تعلق داشته باشند و از فرصت‌های برابر برخوردار شوند.

تسگای با اشاره به آنچه افزایش چشمگیر اسلام‌هراسی و تبعیض علیه مسلمانان در سال‌های اخیر خواند، بر ضرورت اقدامات عملی برای مقابله با تبعیض تأکید کرد. وی همچنین گفت دموکراسی تنها به معنای ایجاد اکثریت نیست، بلکه باید از حقوق اقلیت‌ها نیز محافظت کند و به همین دلیل از تجمع و بیانیه معترضان حمایت می‌کند.

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