به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از آناتولی، کلیسای ارتدوکس صربستان اعلام کرد مسیحیان فلسطین با آزار و تبعیض مواجه هستند و نسبت به تلاش‌ها برای به حاشیه راندن حضور تاریخی آنها در این منطقه هشدار داد.

پورفیریه پاتریارک کلیسای ارتدوکس صربستان، در نامه‌ دیروز (شنبه) به رمزی خوری مقام فلسطینی، با مردم فلسطین ابراز همبستگی کرد و نسبت به وخامت شرایط مسیحیان و دیگر ساکنان منطقه ابراز نگرانی کرد.

این کلیسا اعلام کرد جامعه مسیحیان با «رنج، آزار و تبعیض» مواجه است و تاکید کرد رنج غیرنظامیان، صرف‌نظر از دین یا پیشینه آنها، با کرامت انسانی در تضاد است.

کلیسای ارتدوکس صربستان خواستار حفاظت از جوامع مسیحی شد و خاطرنشان کرد مسیحیان بیش از ۲ هزار سال حضور مستمر در این منطقه داشته‌اند و همچنان بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ و میراث آن به شمار می‌روند.

این کلیسا همچنین هشدار داد حذف یا به حاشیه راندن هر جامعه دینی یا قومی می‌تواند به بافت اجتماعی و مذهبی منطقه آسیب بزند و خواستار احترام به قوانین بین‌المللی و حقوق دینی شد.

پورفیریه گفت این کلیسا در دیدار با رهبران سیاسی و نهادهای بین‌المللی، همچنان موضوع حفاظت از جوامع مسیحی و تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه را پیگیری خواهد کرد.

آناتولی نوشت: خوری عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین و رئیس کمیته عالی ریاست‌جمهوری امور کلیساها در فلسطین است.

کمیته فلسطینی امور کلیساها بارها درباره حملات علیه جوامع و نهادهای مسیحی در کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی و همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه عبادت، آموزش و دسترسی به اماکن مذهبی ابراز نگرانی کرده است.

پیامدهای این وضعیت به نوار غزه نیز گسترش یافته است. بامداد شنبه پنج فلسطینی، از جمله چهار زن در نوار غزه کشته شدند که ۲ نفر از آنها مسیحی بودند.

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