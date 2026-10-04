۱۳ آبان امسال تجلی وحدت و انسجام ملت ایران و تجدید بیعت با رهبری است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان امروز یکشنبه، 12 مهر 1405 در نشست ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان برگزار شد، با تاکید بر اینکه استکبارستیزی بر اساس آموزه‌های دینی، هویت اصلی انقلاب اسلامی و نقشه راه ملت ایران است، اظهار کرد: مردم مؤمن و مبارز ایران یک قدم از مواضع انقلابی خود عقب‌نشینی نخواهند کرد و تا آخرین نفس بر عهد خویش با آرمان‌های امام خمینی(ره) ایستاده‌اند.

وی ضمن گرامیداشت هفته انتظامی، از ایثار و فداکاری فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی در حفظ امنیت و آرامش جامعه قدردانی کرد و گفت: فرماندهان متعهد و پرسنل خدوم نیروی انتظامی همواره با ایثار و ازخودگذشتگی برای حفظ امنیت و آرامش جامعه کوشیده‌اند و در بزنگاه‌های حساس تاریخی با حضور مقتدرانه در کنار مردم، از میهن اسلامی در برابر فتنه‌ها، اغتشاشات، ناامنی‌ها و دسیسه‌های دشمنان دفاع کرده‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، احساس مسئولیت و حضور آگاهانه مردم در میدان را ستودنی دانست و افزود: خلق ۲۱۷ شب حماسه باشکوه توسط ملت انقلابی ایران و مردم ولایت‌مدار استان گیلان، نشانه عمق احساس مسئولیت و آمادگی مردم برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

اشجری با بیان اینکه استکبارستیزی، محوری‌ترین پیام انقلاب اسلامی و رمز عزت و پیشرفت آن است، تصریح کرد: بازخوانی و تبیین سخنان تاریخی امامین انقلاب اسلامی درباره استکبار و صهیونیسم، موجب آگاهی‌بخشی به نسل جوان نسبت به جنایات و سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد شد.

وی با اشاره به تحولات و منازعات اخیر اظهار کرد: از ۱۳ آبان سال گذشته تاکنون سطح منازعه جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی به شدیدترین سطح رسیده و در این مدت، جنایات متعددی علیه ملت ایران، مراکز علمی و درمانی و فرماندهان، دانشمندان و مردم غیرنظامی صورت گرفته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، حمله به مراکز آموزشی و به شهادت رسیدن دانش‌آموزان و فرهنگیان را نشانه عجز و استیصال دشمن در برابر مقاومت ملت ایران دانست و گفت: تبیین ابعاد این جنایات و روایتگری صحیح حوادث اخیر برای نسل جوان و نوجوان، ضرورتی جدی است.

اشجری با تاکید بر اینکه مردم ایران با وجود تحمل مشکلات و سختی‌ها همچنان از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد، خاطرنشان کرد: مردم مقاوم و قهرمان ایران و جان‌فداهای استان گیلان در مناسبت‌های پیش‌رو، آمادگی، عزم و اراده خود را برای مواجهه با دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان به نمایش خواهند گذاشت.

وی همچنین از حماسه‌آفرینی نیروهای مسلح در دفاع از میهن اسلامی قدردانی کرد و افزود: توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تجاوزات اخیر و نمایش اقتدار نیروهای مسلح، بر همگان آشکار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از تشکیل ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان در استان خبر داد و بیان کرد: تبیین نقش استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد بحران‌های منطقه با تاکید بر جنایات آنان در ایران، لبنان و غزه، آگاهی‌بخشی به نسل جوان و نوجوان درباره ریشه‌های تاریخی استکبارستیزی انقلاب اسلامی، تقویت وحدت و همبستگی میان ملت‌های مستقل و معرفی ایران و جبهه مقاومت به عنوان کانون مبارزه با استکبار، از اهداف این ستاد است.

اشجری تقویت روحیه مقاومت و پایداری، تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های اخیر و ترغیب و سازماندهی حداکثری مردم برای حضور آگاهانه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان را از دیگر اهداف ستاد بزرگداشت این مناسبت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ آبان امسال برافراشته‌تر از هر زمان دیگری به نمایش گذاشته خواهد شد، اظهار کرد: ایستادگی و الگوشدن مردم ایران به عنوان نماد مقاومت، موجب یأس و ناامیدی دشمنان شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر اینکه نباید شعار خونخواهی و انتقام رهبر شهید انقلاب اسلامی فراموش شود، تصریح کرد: مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان امسال علاوه بر نمایش وحدت و انسجام مردم، دولت و نیروهای مسلح، تجلی بیعت مجدد با مقام معظم رهبری خواهد بود.

اشجری با اشاره به همزمانی یوم‌الله ۱۳ آبان با ایام فاطمیه گفت: مراسم و برنامه‌های ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان در استان گیلان با صبغه فاطمی برگزار خواهد شد.

وی همچنین خواستار تبیین ابعاد جنگ‌های اخیر برای دانش‌آموزان و دانشجویان شد و افزود: بازخوانی و روایتگری وقایع ۱۳ آبان و پیوند آن با جنایات اخیر استکبار جهانی علیه ایران اسلامی، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به نسل جوان خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را عرصه نمایش وحدت و همبستگی و میدان‌داری نسل جوان دانست و اظهار کرد: اقشار مختلف جامعه با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان امسال، بار دیگر وحدت، انسجام و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.

در پایان این نشست، ۱۹۹ مصوبه برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان در استان گیلان به تصویب اعضای ستاد رسید.

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