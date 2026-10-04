سازمان ملل: ۶۴ غیرنظامی در شرق افغانستان قربانی بقایای مواد منفجره شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استیفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در نشست خبری روزانه خود گفت افغانستان همچنان یکی از کشورهای جهان با بالاترین میزان تلفات ناشی از مهمات منفجرنشده به شمار می‌رود.

دوجاریک در اظهارات اخیر خود اعلام کرد از آغاز سال جاری میلادی تاکنون ۶۴ رویداد مرتبط با بقایای مواد منفجره جنگی و مهمات منفجرنشده در شرق افغانستان ثبت شده که منجر به کشته یا زخمی شدن ۶۴ غیرنظامی شده است.

وی در ادامه تأکید کرد این بقایای جنگی که از درگیری‌های چند دهه‌ای گذشته باقی مانده‌اند، تهدید جدی برای غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان محسوب می‌شوند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد کودکان به دلیل شباهت ظاهری برخی از این مواد به اسباب‌بازی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند و اغلب قربانیان این حوادث را تشکیل می‌دهند.

او افزود سازمان ملل و شرکای آن برای آگاهی‌رسانی درباره خطرات مواد منفجره، پاک‌سازی مناطق آلوده و حمایت از جوامع آسیب‌دیده فعالیت می‌کنند، اما کمبود شدید بودجه این برنامه‌ها را محدود کرده است.

این هشدار در حالی مطرح شده که انفجارهای ناشی از مهمات منفجرنشده همچنان یکی از عوامل اصلی تلفات غیرنظامی در افغانستان است و میلیون‌ها نفر در نزدیکی مناطق آلوده زندگی می‌کنند.

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