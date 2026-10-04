جهاد اسلامی برای جلوگیری از فساد و دفاع از مظلومان است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با تأکید بر اینکه اسلام با جنگ برای کشورگشایی و دستیابی به مطامع مادی مخالف است، گفت: در نگاه اسلام، مبارزه و جهاد برای جلوگیری از فساد، دفاع از حق و حمایت از مظلومان و مستضعفان مشروعیت پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اهداف قیام حضرت سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: امام حسین(ع) در سخنان خود تصریح کردند که برای ظلم، فساد، هواهای نفسانی و دستیابی به مطامع دنیوی قیام نکرده‌اند، بلکه هدف ایشان اصلاح جامعه و بازگرداندن امت پیامبر(ص) به مسیر صحیح بود.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) افزود: این رویکرد با رفتار کشورهای سلطه‌گر که در بسیاری از موارد برای تأمین منافع مادی و سیاسی خود وارد جنگ می‌شوند، تفاوت اساسی دارد؛ چراکه در منطق اسلام، جنگ و مقابله با دشمن باید در مسیر جلوگیری از ظلم و فساد و دفاع از ارزش‌های انسانی و الهی باشد.

جهاد برای جلوگیری از فساد و دفاع از حق

قاضی عسکر با استناد به آیات قرآن کریم گفت: خداوند می‌فرماید اگر برخی از مردم در برابر برخی دیگر نمی‌ایستادند، فساد سراسر زمین را فرا می‌گرفت. بنابراین، یکی از فلسفه‌های مقابله با دشمنان و ستمگران، جلوگیری از گسترش فساد و تباهی در جامعه است.

وی ادامه داد: در آیه دیگری نیز خداوند از مکان‌هایی مانند صومعه‌ها، کلیساها و مساجد یاد می‌کند که در آنها نام خدا برده می‌شود و می‌فرماید اگر دفع و مقابله با ظلم و تجاوز وجود نداشت، این مراکز نیز از بین می‌رفتند. در ادامه همین آیات، خداوند به کسانی که در راه دفاع از حق ایستادگی می‌کنند وعده یاری داده و خود را قدرتمند و شکست‌ناپذیر معرفی می‌کند.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) تصریح کرد: بنابراین، جهاد اسلامی برای کشورگشایی و توسعه‌طلبی نیست، بلکه برای جلوگیری از سلطه ظالمان، حفظ ارزش‌های الهی و دفاع از کسانی است که مورد ظلم قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به آیه «الذین أخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا الله» اظهار کرد: قرآن کریم از کسانی سخن می‌گوید که تنها جرمشان این بود که می‌گفتند پروردگار ما خداست و به همین دلیل از خانه و سرزمین خود رانده شدند. در چنین شرایطی، دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر ظلم، وظیفه‌ای الهی است.

دفاع از مستضعفان، وظیفه مؤمنان

قاضی عسکر با اشاره به آیه «و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة» گفت: قرآن کریم مقابله با کسانی را که درصدد ایجاد فتنه و جلوگیری از گسترش حق هستند، مورد توجه قرار داده است. همچنین خداوند مؤمنان را مورد پرسش قرار می‌دهد که چرا در راه خدا و برای دفاع از مردان، زنان و کودکانی که تحت ظلم قرار گرفته‌اند، مبارزه نمی‌کنند.

وی افزود: امروز نیز نمونه‌های مختلفی از ظلم و جنایت علیه ملت‌های مظلوم در جهان مشاهده می‌شود و نمی‌توان در برابر این فجایع بی‌تفاوت بود. در چنین شرایطی، دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر متجاوزان، برآمده از همان منطق قرآنی است.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به جنایات انجام‌شده در غزه گفت: در سال‌های اخیر، مردم غزه با حملات گسترده، تخریب خانه‌ها و مراکز درمانی و کشته شدن شمار زیادی از مردم، به‌ویژه زنان و کودکان، مواجه بوده‌اند و جامعه جهانی شاهد این حوادث بوده است.

وی ادامه داد: در برابر چنین وضعیتی این پرسش مطرح است که چه کسی باید در مقابل ظلم و تجاوز بایستد؟ اگر در برابر جباران و متجاوزان ایستادگی نشود، آنان دامنه اقدامات خود را گسترش خواهند داد.

وصیت امیرالمؤمنین(ع): دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید

قاضی عسکر با اشاره به وصیت امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: حضرت در وصیت خود خطاب به فرزندانشان و همه کسانی که این سخن به آنها می‌رسد، فرمودند: «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»؛ یعنی همواره دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.

وی افزود: این سخن نشان می‌دهد که حمایت از مظلوم و مقابله با ظلم، یک اصل اساسی در مکتب اهل‌بیت(ع) است و نمی‌توان نسبت به ظلم و تضییع حقوق انسان‌ها بی‌تفاوت بود.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) همچنین با اشاره به سخنان امام حسین(ع) گفت: آن حضرت در مسیر قیام خود تأکید کردند که وقتی به حق عمل نمی‌شود و از باطل جلوگیری نمی‌شود، مؤمن نباید نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت بماند. در چنین شرایطی، ایستادگی برای حفظ ارزش‌های انسانی و دینی اهمیت پیدا می‌کند.

وی با اشاره به تحولات منطقه افزود: تجربه تاریخی نیز نشان داده است که مقاومت ملت‌ها می‌تواند مانع تداوم سلطه و اشغالگری شود. مقاومت مردم لبنان و نقش حزب‌الله در مقابله با رژیم صهیونیستی از جمله نمونه‌هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

قاضی عسکر گفت: شهید سید حسن نصرالله نیز توانست با رویکردی مبتنی بر مقاومت، میان شیعیان، اهل سنت و مسیحیان ارتباط برقرار کند و جایگاه مقاومت را در لبنان و حتی در میان افکار عمومی منطقه تقویت کند.

مقاومت در برابر ظلم، زمینه‌ساز عزت ملت‌هاست

وی با اشاره به نقش مقاومت در تحولات منطقه اظهار کرد: اگر مقاومت و ایستادگی مردم و نیروهای مقاومت نبود، دشمنان می‌توانستند دامنه نفوذ و اقدامات خود را گسترش دهند. حضور نیروهای مقاومت در نقاط مختلف منطقه نیز با همین نگاه صورت گرفته است؛ یعنی مقابله با تهدید پیش از آنکه به داخل مرزها برسد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به نقش نیروهای مقاومت در مقابله با گروه‌های تروریستی افزود: اگر نیروهای مقاومت در برابر گروه‌های تروریستی نمی‌ایستادند، بسیاری از شهرها و کشورهای منطقه با خطر جدی مواجه می‌شدند. از این رو، دفاع از مردم و جلوگیری از گسترش تروریسم را باید در چارچوب همان اصل قرآنی دفع ظلم و فساد ارزیابی کرد.

وی با اشاره به مقاومت مردم یمن نیز گفت: نمونه‌هایی از ایستادگی ملت‌ها در برابر فشار و حملات نظامی نشان می‌دهد که ملت‌هایی که از حق و سرزمین خود دفاع می‌کنند، می‌توانند در برابر قدرت‌های بزرگ نیز مقاومت کنند.

قاضی عسکر در ادامه با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمع‌های شبانه میدان فلسطین گفت: حضور مردم در میدان و ایستادگی آنان در شرایط سخت، نمونه‌ای از روحیه مقاومت و پایبندی به ارزش‌هاست. قرآن کریم نیز مؤمنان را به نترسیدن و اندوهگین نشدن دعوت می‌کند و وعده می‌دهد که اهل ایمان در صورت پایبندی به حق، از یاری الهی برخوردار خواهند شد.

شهادت در فرهنگ اسلامی مرگ نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی پرداخت و اظهار کرد: در آموزه‌های دینی، شهادت در راه خدا جایگاهی بسیار والا دارد و بالاترین مرتبه نیکی و فداکاری برای دفاع از حق و ارزش‌های الهی به شمار می‌رود.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به آیات قرآن درباره معامله خداوند با مؤمنان گفت: خداوند در قرآن کریم جان و مال مؤمنان را در برابر بهشت مورد معامله قرار داده است؛ یعنی انسانی که جان خود را در مسیر دفاع از دین و حق فدا می‌کند، از نگاه قرآن به جایگاه والایی دست می‌یابد.

وی با اشاره به سخنان پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) درباره شهادت افزود: در روایات اسلامی تعابیر بلندی درباره شهادت وجود دارد و پیامبر اکرم(ص) نیز علاقه خود را به جهاد در راه خدا و شهادت در این مسیر بیان کرده‌اند.

قاضی عسکر ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) نیز شهادت را برترین نوع مرگ دانسته‌اند و در سخنان خود نشان داده‌اند که انسان مؤمن نباید از شهادت در راه خدا هراس داشته باشد، بلکه باید آن را موهبتی الهی بداند.

وی در پایان تأکید کرد: فرهنگ مقاومت، دفاع از مظلوم، مقابله با ظلم و فداکاری در راه حق، ریشه در آموزه‌های قرآن و مکتب اهل‌بیت(ع) دارد و جامعه مؤمنان باید با حفظ این روحیه، اجازه ندهد ظلم و فساد بر ملت‌ها و ارزش‌های انسانی و دینی غلبه کند.

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