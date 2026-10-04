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برگزاری همایش »اسلام و مسلمانان در یونان از قرن چهاردهم تا امروز« در آتن

۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۲
کد مطلب: 1873555
برگزاری همایش »اسلام و مسلمانان در یونان از قرن چهاردهم تا امروز« در آتن

همایش علمی «اسلام و مسلمانان در یونان از قرن چهاردهم تا به امروز» روزهای ۱۵ و ۱۶ اکتبر در مدرسه فرانسوی آتن برگزار می‌شود و تاریخ، تحولات و وضعیت جوامع مسلمان در یونان را از دوره عثمانی تا امروز بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «اسلام و مسلمانان در یونان از قرن چهاردهم تا به امروز: افراد، گروه‌ها، فضاها و نهادها» روزهای ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ در مدرسه فرانسوی آتن برگزار می‌شود و تاریخ چندصدساله حضور مسلمانان در سرزمین‌های یونان و تحولات جوامع اسلامی این کشور را بررسی می‌کند.

این رویداد علمی با حضور پژوهشگران و استادان دانشگاه، موضوعاتی از شکل‌گیری جوامع نخستین مسلمان و وضعیت آنان در دوره عثمانی تا تحولات پس از شکل‌گیری دولت-ملت یونان و چالش‌های اقلیت‌های مسلمان در دوران معاصر را به بحث می‌گذارد.

بر اساس برنامه همایش، در روز نخست موضوعاتی همچون زندگی جوامع مسلمان در سرزمین‌های یونانی، حیات فکری و دینی مسلمانان، وضعیت مسلمانان در دوره عثمانی و تحولات تاریخی، اجتماعی و سیاسی این جوامع در دوره عثمانی و پس از آن بررسی خواهد شد.

دومین روز این نشست نیز به چالش‌های اقلیت‌های مسلمان پس از دوره عثمانی اختصاص دارد و موضوعاتی مانند وضعیت اسلام در یونان در دوران ملی‌گرایی، سیاست‌های اقلیت‌ها، نقش دولت، روابط یونان و ترکیه، فعالیت مسلمانان و رهبران محلی و شبکه‌های اماکن مقدس و نهادهای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این همایش در مجموع تلاش دارد با نگاهی تاریخی و معاصر، سیر حضور مسلمانان در یونان، جایگاه آنان در تحولات اجتماعی و سیاسی این کشور و وضعیت فضاها و نهادهای مرتبط با جوامع مسلمان را از قرن چهاردهم میلادی تا امروز مورد واکاوی قرار دهد.

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