به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مقصود علی دومکی، رئیس استانی مجلس وحدت مسلمین پاکستان در سند با تأکید بر ضرورت هوشیاری و بصیرت مسلمانان در برابر توطئه‌ها، گفت: منافقان در طول تاریخ همواره تهدیدی جدی برای اسلام، رهبران مسلمانان و مؤمنان بوده‌اند و امروز نیز با دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای درصدد تضعیف وحدت امت اسلامی هستند.

وی اظهار کرد: تاریخ اسلام نشان می‌دهد که منافقان همواره تلاش کرده‌اند از درون به اسلام آسیب بزنند. در زمان پیامبر اکرم(ص) نیز با ایجاد مسجد ضرار، در پی ایجاد تفرقه و تضعیف مسلمانان بودند و در دوره امیرالمؤمنین(ع) و اهل‌بیت(ع) نیز توطئه‌های جریان نفاق ادامه یافت.

دومکی با اشاره به شرایط کنونی افزود: امروز نیز توطئه‌ها علیه حق و اهل حق ادامه دارد و به گفته او، عوامل آمریکا و اسرائیل با دامن زدن به نفرت‌های فرقه‌ای و ایجاد شکاف میان مسلمانان، به دنبال تضعیف امت اسلامی هستند. مؤمنان باید با بصیرت، اتحاد و آگاهی در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کنند.

وی همچنین با اشاره به جنگ اخیر، مدعی شد ایران در این جنگ پیروز شده و آمریکا و اسرائیل شکست خورده‌اند و افزود: دشمن تلاش می‌کند از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به اهداف خود دست پیدا کند.

دومکی بر ضرورت استفاده آگاهانه از فضای مجازی تأکید کرد و گفت: شبکه‌های اجتماعی نباید صرفاً وسیله‌ای برای سرگرمی تلقی شوند، بلکه باید از این ظرفیت برای افزایش آگاهی، دفاع از حق و تبلیغ دین استفاده کرد و به اخبار و تبلیغات گمراه‌کننده، به‌ویژه مطالب تفرقه‌افکنانه، پاسخ علمی و مستدل داد.

وی همچنین با اشاره به سفر اخیر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی و دیدار با شیخ محمد بن زاید، آن را نمونه‌ای از آنچه «توطئه مشترک» دشمنان در منطقه خواند، دانست.

دومکی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیام اخیر آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، این پیام را برای مؤمنان مایه بصیرت و راهنمایی دانست و از جایگاه و نقش شهید سید حسن نصرالله در جبهه مقاومت تجلیل کرد.

دومکی در پایان تأکید کرد: تجلیل از فداکاری‌های شهدای راه حق، زنده نگه داشتن پیام آنان و آشنا کردن نسل جدید با مبارزات و ایثارگری‌های شهدا، مسئولیتی همگانی است.

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