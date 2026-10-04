مسئولیت مؤمنان در برخورد با بحران اقتصادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فشار اقتصادی یکی از واقعیت‌هایی است که می‌تواند زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش قدرت خرید، دشوار شدن تأمین نیازهای روزمره، نگرانی نسبت به آینده و افزایش فشار بر خانواده‌ها، تنها بخشی از پیامدهای چنین شرایطی است. در سال‌هایی که جنگ و تحریم، بحران‌های منطقه‌ای و تحولات اقتصادی، زندگی مردم را با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌کند، این پرسش اهمیت پیدا می‌کند که مؤمن در برابر فشار اقتصادی نسبت به خود و دیگران چه وظیفه‌ای دارد؟

قرآن کریم در مواجهه با سختی‌ها، رویکردی چندبعدی ارائه می‌دهد. مؤمن نه به انفعال و تسلیم دعوت می‌شود و نه مجاز است برای عبور از بحران، اصول اخلاقی و انسانی را کنار بگذارد. آنچه در آموزه‌های قرآنی برجسته است، ترکیبی از صبر، امید، مسئولیت اجتماعی، مدیریت مصرف و رعایت حقوق دیگران است.

۱. صبر و پایداری در مواجهه با فشار اقتصادی

در منطق قرآن، مشکلات اقتصادی تنها یک مسئله مادی نیست؛ بلکه می‌تواند عرصه‌ای برای آزمون و رشد انسان باشد. قرآن کریم در آیه ۱۵۵ سوره بقره، ترس، گرسنگی و کاهش اموال را از اموری می‌داند که انسان به وسیله آنها آزموده می‌شود و در ادامه، با بیان واکنش صابران، نشان می‌دهد که آزمون الهی تنها به وقوع دشواری محدود نمی‌شود، بلکه نحوه مواجهه انسان با آن نیز اهمیت دارد. انسان در مصائب، با یادآوری نسبت خود با خداوند، جایگاه خویش را در برابر مبدأ و مقصد هستی بازمی‌یابد و از فروپاشی در برابر دشواری مصون می‌ماند.

از این منظر، صبر در برابر فشارهای اقتصادی، شیوه صحیح عبور از این آزمون است؛ اما صبر قرآنی به معنای دست کشیدن از تلاش یا پذیرش منفعلانه مشکلات نیست، بلکه به معنای حفظ ایمان، تعادل و مسئولیت‌پذیری در شرایط دشوار است. در چنین مواجهه‌ای، فشار اقتصادی می‌تواند از یک دشواری صرفاً معیشتی به زمینه‌ای برای تقویت صبر، تعمیق توکل، بازنگری در رابطه انسان با خداوند و در نهایت رشد معنوی و دریافت رحمت الهی تبدیل شود. (ر.ک؛ سوره بقره/ آیه 156-157)

۲. یاری‌رسانی به دیگران در مواجهه با فشار اقتصادی

وقتی فشار اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، آثار آن برای همه یکسان نیست. ممکن است یک خانواده با کاهش درآمد بتواند همچنان نیازهای اصلی خود را تأمین کند، اما خانواده‌ای دیگر برای تأمین ضروری‌ترین نیازهای زندگی نیز دچار مشکل شود. به همین دلیل، قرآن مسئولیت اجتماعی را در کنار مسئولیت فردی مطرح می‌کند. خداوند می‌فرماید: «در نیکوکاری و تقوا با یکدیگر همکاری کنید.» (سوره مائده/ آیه ۲)

این اصل می‌تواند در شرایط فشار اقتصادی معنای گسترده‌ای پیدا کند: کمک و انفاق به خانواده و خویشاوندان، توجه به همسایه نیازمند، حمایت از افراد کم‌برخوردار و مشارکت در کارهای خیر. در چنین شرایطی، جامعه‌ای که اعضای آن فقط به فکر نجات فردی خود باشند، آسیب‌پذیرتر خواهد شد؛ اما همدلی و همکاری می‌تواند بخشی از فشار را از دوش اقشار ضعیف‌تر بردارد.

۳. پرهیز از اسراف و اصلاح الگوی مصرف

یکی دیگر از آموزه‌های مهم قرآن، پرهیز از اسراف است. قرآن می‌فرماید: «بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.» (سوره اعراف/ آیه ۳۱)

در شرایط دشوار اقتصادی، مدیریت منابع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خانواده‌ها می‌توانند با اصلاح الگوی مصرف، کاهش هزینه‌های غیرضروری و پرهیز از دورریز، بخشی از فشار اقتصادی را مدیریت کنند. البته قناعت با محرومیت‌سازی یا بی‌توجهی به نیازهای واقعی تفاوت دارد. منظور از پرهیز از اسراف، استفاده متعادل و مسئولانه از امکانات است. این نگاه حتی در شرایط عادی نیز اهمیت دارد، اما هنگام افزایش فشار اقتصادی، ضرورت آن بیشتر آشکار می‌شود.

از سوی دیگر، این اصل فقط متوجه مصرف‌کننده نیست. تولیدکننده، فروشنده و سایر فعالان اقتصادی نیز در برابر منابع و حقوق مردم مسئولیت دارند. اقتصاد سالم زمانی شکل می‌گیرد که مصرف و تولید هر دو بر پایه مسئولیت‌پذیری قرار گیرند.

۴. حفظ اخلاق اقتصادی

یکی از خطرهای مهم در دوران بحران، این است که فشار اقتصادی بهانه‌ای برای کنار گذاشتن اخلاق شود. فرد ممکن است به دلیل نیاز مالی، حق دیگری را نادیده بگیرد؛ فروشنده ممکن است برای افزایش سود، کالایی را گران‌تر عرضه کند؛ یا فردی ممکن است از شرایط اضطراری مردم برای کسب منفعت سوءاستفاده کند. قرآن با صراحت با چنین رفتارهایی برخورد می‌کند. در سوره مطففین می‌خوانیم: «وای بر کم‌فروشان.» (سوره مطففین/ آیه ۱)

رعایت انصاف، پرهیز از احتکار و کم‌فروشی، درستکاری در معامله و احترام به حقوق دیگران، اصولی هستند که در آیات مختلف قرآن از جمله، آیه 85 سوره اعراف ذکر شده که نشان می‌دهد در شرایط دشوار اقتصادی، مسئولیت اخلاقی انسان بیشتر می‌شود؛ زیرا تصمیم‌های نادرست می‌توانند فشار را بر دیگران چند برابر کنند و نباید دیگران در شرایط سخت، قربانی منافع فردی شوند.

۵. حفظ امید و داشتن نگاهی فراتر از شرایط موجود

فشار اقتصادی فقط معیشت انسان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند امید و انگیزه او را نیز کاهش دهد. نگرانی درباره آینده، احساس ناتوانی و مقایسه مداوم وضعیت خود با دیگران ممکن است فرد را به ناامیدی بکشاند. قرآن در چنین شرایطی می‌فرماید: «از رحمت خدا نومید نشوید.» (سوره زمر/ آیه ۵۳)؛ زیرا «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ» خداوند خود روزی‌رسان و صاحب نیروی استوار است. (سوره ذاریات/ آیه ۵۸)

امید در نگاه قرآنی به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست. مؤمن می‌تواند دشواری را ببیند، از شرایط سخت آگاه باشد و برای اصلاح آن تلاش کند، اما در عین حال باور داشته باشد که وضعیت موجود پایان راه نیست؛ زیرا هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر عهده خداست. (سوره هود/ آیه ۶)

این امید می‌تواند به انسان توان حرکت بدهد؛ به جای آنکه مشکلات اقتصادی او را به بی‌عملی و ناامیدی بکشاند، او را به تلاش، برنامه‌ریزی، همکاری و اصلاح شرایط سوق دهد.

نویسنده: طاهره ندیمی تهرانی، دکتری علوم قرآن و حدیث، محقق و پژوهشگر

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