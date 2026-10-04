به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در واکنش به اظهارات خواجه آصف، وزیر دفاع این کشور، گفت: مرتبط کردن یک استان با تروریسم اقدامی نسنجیده و دور از دوراندیشی است و اظهارات وزیر دفاع غیرمسئولانه و قابل محکومیت است.

وی افزود: مذاکرات در چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور می‌تواند به حل مسائل کمک کند، اما راه‌حلی که بر مبنای قانون اساسی و قانون نباشد، پایدار نخواهد بود و می‌تواند پیامدهای زیانباری به همراه داشته باشد.

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