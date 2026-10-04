به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در پیامی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، نوشت: «آب سالم جان‌ها را نجات می‌دهد.»

این نهاد در ضمن پیام خود به داستان کودکی به نام احمد اشاره کرد که هر روز مسافت‌های طولانی را طی می‌کند تا از دریاچه‌ای غیر ایمن کنار جاده آب بیاورد و در معرض بیماری‌های ناشی از آب آلوده قرار می‌گیرد.

یونیسف تأکید کرد که دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای بسیاری از خانواده‌ها در سراسر افغانستان همچنان دشوار است.

این سازمان با حمایت وزارت امور خارجه کره جنوبی در حال اجرای برنامه‌هایی برای بهبود دسترسی به آب سالم است تا کودکانی مانند احمد بتوانند سالم رشد کنند، درس بخوانند و پیشرفت کنند.

بر اساس گزارش‌های پیشین یونیسف و سازمان ملل، حدود یک‌سوم جمعیت افغانستان به آب آشامیدنی مورد نیاز دسترسی ندارند و کمبود آب سالم یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری‌های اسهالی و سوءتغذیه در میان کودکان به‌شمار می‌رود. خشکسالی‌های پی‌درپی و زیرساخت‌های ضعیف نیز این بحران را تشدید کرده است.

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