به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان استان غزنی افغانستان با هزینه شخصی خود ساخت یک مرکز درمانی در منطقه قلوچ شهرستان قره‌باغ این استان را تکمیل و به بهره‌برداری رساندند.

به گفته منابع محلی، کار ساخت این مرکز درمانی ۵٫۴ میلیون افغانی هزینه برداشته و تمام هزینه‌ها از سوی مردم محل تأمین شده است. منابع افزودند که پیش از این، ساکنان منطقه قلوچ به‌دلیل نبود مرکز درمانی با مشکلات جدی روبه‌رو بودند.

ناظران می‌گویند حکومت طالبان معمولاً توجه چندانی به مناطق شیعه‌نشین افغانستان نشان نمی‌دهد و این مناطق همچنان از توسعه متوازن محروم مانده‌اند. بسیاری از پروژه‌های زیربنایی و خدماتی در این مناطق یا با تأخیر اجرا می‌شوند یا اساساً به مردم محلی واگذار می‌گردند. ساکنان این مناطق در سال‌های اخیر بارها پروژه‌های عمومی از جمله مدرسه، جاده و مراکز درمانی را با هزینه شخصی خود ساخته و تکمیل کرده‌اند.

علاوه بر این، با وجود نیاز مبرم مردم به مراکز درمانی و رفع نیازهای اولیه، رسانه‌های طالبان روز قبل گزارش دادند که کار ساخت یک مسجد در مسیر شاهراه کابل-هرات با هزینه ۳۲ میلیون افغانی تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است. رهبری طالبان بر ساخت مسجد در این شاهراه در فاصله هر ۷۰ کیلومتر تأکید کرده است.

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