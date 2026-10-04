بقایی: تعطیلی مراکز شیعه افغانستان برای ما »بسیار مهم« است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی امروز ۱۲ مهر در نشست خبری هفتگی خود در واکنش به عملکرد طالبان در افغانستان و تعطیلی برخی مراکز فرهنگی و بهداشتی مرتبط با ایران و آزار شیعیان افغانستان، این موضوع را برای جمهوری اسلامی ایران «بسیار مهم» توصیف کرد.

بقایی در پاسخ به پرسشی درباره بسته شدن مراکز مرتبط با جامعه شیعیان افغانستان گفت: بله این گزارش‌ها و اخبار را ما هم دریافت کردیم موضوع برای ما بسیار مهم است.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه تأکید کرد: ما در تعامل با مقام‌های ذی‌ربط در کابل این موضوع را مطرح کردیم و حتماً در ادامه هم این بحث را با جدیت طرح خواهیم کرد.

گفتنی است، در ماه‌های اخیر طالبان چندین مرکز مهم مرتبط با شیعیان افغانستان، از جمله چند مرکز که توسط ایران تاسیس شده را تعطیل یا معلق کرده است. از این بین؛ دانشگاه و حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)، شبکه تلویزیونی تمدن، رادیو و تلویزیون راه فردا، مرکز فرهنگی تبیان، کلینیک فاطمه‌الزهرا(س)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه و مجتمع علمی و فرهنگی خاتم‌الانبیا(ص) از این مراکز هستند.

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