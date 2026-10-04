  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

علمای شیعه هرات حملات اخیر پاکستان به افغانستان را محکوم کردند

۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۴
کد مطلب: 1873604
علمای شیعه هرات حملات اخیر پاکستان به افغانستان را محکوم کردند

شماری از علما و اقشار مختلف شیعه در شهرک جبرئیل هرات با برگزاری همایشی، حملات اخیر پاکستان به بخش‌هایی از استان‌های کنر و هلمند افغانستان را محکوم کرده و خواستار توقف این حملات و پاسخ‌گویی در برابر تلفات غیرنظامیان شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علما و اقشار مختلف شیعه در شهرک جبرئیل هرات افغانستان، ظهر امروز (یکشنبه ۱۲ مهر) با برگزاری همایشی، حملات هوایی اخیر پاکستان به استان‌های کنر و هلمند در شرق و جنوب این کشور را محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان در این همایش، حملات پاکستان را مغایر با اصول همسایه‌داری، موازین اسلامی و قوانین بین‌المللی دانستند و حمایت خود را از حکومت سرپرست افغانستان اعلام کردند.

شیعیان هرات بر وحدت و همبستگی مردم افغانستان در برابر تهدیدهای خارجی تأکید ورزیده و با اشاره به ایستادگی تاریخی مردم این کشور در برابر قدرت‌های خارجی، از شهروندان خواستند اختلافات را کنار گذاشته و برای دفاع از کشور متحد شوند.

علاوه بر این همایش، امام جمعه استان شیعه‌نشین بامیان نیز در خطبه‌های نماز جمعه گذشته، حملات اخیر پاکستان را که منجر به کشته‌ و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان غیرنظامی افغانستان شد را به شدت محکوم کرد. 

گفتنی است، بر اساس اعلام یوناما، در حملات اخیر پاکستان به کنر و هلمند، دست کم ۱۰ نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. در همین حال پاکستان ادعا کرده این حملات مخفیگاه‌های گروه‌های مسلح را هدف قرار داده و ۲۲ «تروریست» کشته شده‌اند.

...............

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha