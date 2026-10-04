علمای شیعه هرات حملات اخیر پاکستان به افغانستان را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علما و اقشار مختلف شیعه در شهرک جبرئیل هرات افغانستان، ظهر امروز (یکشنبه ۱۲ مهر) با برگزاری همایشی، حملات هوایی اخیر پاکستان به استان‌های کنر و هلمند در شرق و جنوب این کشور را محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان در این همایش، حملات پاکستان را مغایر با اصول همسایه‌داری، موازین اسلامی و قوانین بین‌المللی دانستند و حمایت خود را از حکومت سرپرست افغانستان اعلام کردند.

شیعیان هرات بر وحدت و همبستگی مردم افغانستان در برابر تهدیدهای خارجی تأکید ورزیده و با اشاره به ایستادگی تاریخی مردم این کشور در برابر قدرت‌های خارجی، از شهروندان خواستند اختلافات را کنار گذاشته و برای دفاع از کشور متحد شوند.

علاوه بر این همایش، امام جمعه استان شیعه‌نشین بامیان نیز در خطبه‌های نماز جمعه گذشته، حملات اخیر پاکستان را که منجر به کشته‌ و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان غیرنظامی افغانستان شد را به شدت محکوم کرد.

گفتنی است، بر اساس اعلام یوناما، در حملات اخیر پاکستان به کنر و هلمند، دست کم ۱۰ نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. در همین حال پاکستان ادعا کرده این حملات مخفیگاه‌های گروه‌های مسلح را هدف قرار داده و ۲۲ «تروریست» کشته شده‌اند.

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