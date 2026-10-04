از جنگ علیه ایران تا مرخصی در تایلند/ روایت فرسایش نیروهای آمریکایی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناو هواپیمابر «یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش» آمریکا پس از حدود شش ماه حضور در منطقه و مشارکت در عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران، وارد بندر پوکت تایلند شد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، این ناو هواپیمابر و گروه رزمی همراه آن طی شش ماه گذشته در پشتیبانی از حملات آمریکا علیه ایران و همچنین اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه کشتی‌های ایرانی در منطقه مشارکت داشته‌اند. بر اساس اعلام نیروی دریایی آمریکا، پوکت نخستین بندری است که این گروه رزمی از زمان خروج از آمریکا در ماه مارس در آن پهلو می‌گیرد.

حدود ۴۸۰۰ نیروی نظامی مستقر در ناو و گروه رزمی همراه آن قرار است در جریان این توقف پنج‌روزه از مرخصی استفاده کنند. شماری از ملوانان نیز پیش از این در سواحل پوکت دیده شده‌اند.

ورود ناو جورج اچ. دبلیو. بوش به تایلند در شرایطی انجام می‌شود که وضعیت نیروهای آمریکایی مستقر در ناوهای هواپیمابر در خاورمیانه طی ماه‌های گذشته با انتقاد خانواده‌های نظامیان همراه بوده است. برخی خانواده‌ها از کیفیت نامناسب غذا، وخامت وضعیت سلامت روانی نیروها و تلاش برخی ملوانان برای خودکشی خبر داده‌اند.

حضور ناو جورج بوش در تایلند در حالی است که پیش از این ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن نیز بعد از حضور فرسایشی در جنگ علیه ایران برای استراحت پنج‌روزه به شهر پاتایا در تایلند رفته بود. حضور ناو لینکلن در تایلند با حاشیه‌های زیادی نیز همراه بود. شبکه یورونیوز درباره حضور ناو لینکلن در پاتایا نوشت: «سفر به بهشت گردشگران جنسی پس از مشارکت در جنگ علیه ایران!»

حضور نظامیان آمریکایی در تایلند و به‌ویژه پاتایا دست‌کم به دوران جنگ ویتنام برمی‌گردد. در زمان اوج آن جنگ، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در تایلند مستقر بودند و عمدتاً از عملیات هوایی مرتبط با جنگ پشتیبانی می‌کردند. پایگاه‌هایی که نیروهای آمریکایی از آنها استفاده می‌کردند در نقاط مختلف تایلند پراکنده بودند.

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