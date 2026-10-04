به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع عراق از شهادت دو تن از نیروهای خود و زخمی شدن دو نظامی دیگر بر اثر انفجار یک بمب به‌جامانده از عناصر داعش در استان نینوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، سرلشکر نیروهای ویژه یحیی رسول عبدالله، سخنگوی وزارت دفاع عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد: دو تن از نیروهای لشکر هفتم پیاده‌نظام در پی انفجار یک بمب دست‌ساز به‌جامانده از داعش در محدوده مسئولیت تیپ بیست‌وهفتم پیاده‌نظام جان خود را از دست دادند.

این انفجار هنگام انجام عملیات جست‌وجو و بازرسی در شمال صحرای راوه، در جنوب نینوا، رخ داد و در جریان آن دو نظامی دیگر نیز زخمی شدند که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

سخنگوی وزارت دفاع عراق همچنین تأکید کرد نیروهای ارتش این کشور به اجرای مأموریت‌های خود در مناطق مختلف، برای تعقیب عناصر تروریستی، خشکاندن منابع فعالیت آنها و هدف قرار دادن مخفیگاه‌هایشان ادامه خواهند داد.

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