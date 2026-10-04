به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی و اسرائیل در تلاشی شتاب‌زده برای متوقف کردن حملات مستمر نیروهای یمنی، روابط خود را در چارچوب یک کارزار مشترک و محرمانه گسترش داده‌اند.

المیادین به نقل از وب‌سایت «شیر پست» اعلام کرد که عربستان سعودی عملاً به سمت ایجاد یک ائتلاف راهبردی محرمانه با اسرائیل حرکت کرده است.

بر اساس این گزارش، یکی از پیامدهای برجسته همکاری عربستان و رژیم اشغالگر، افزایش چشمگیر شمار کشتارهایی است که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

وب‌سایت «شیر پست» در ادامه، تسلط اخیر نیروهای مسلح یمن بر سواحل تنگه باب‌المندب را تهدیدی برای هر دو طرف، یعنی تل‌آویو و ریاض، توصیف کرد.

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