تعظیم کعبه بدون دفاع از مظلوم با سقایت حجاج منافات دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی حسینی نیشابوری، رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نشست علمی بین‌المللی با موضوع «حرمت کعبه مشرفه؛ خدمت به حجاج یا جهاد در راه خدا؟» با اشاره به جایگاه کعبه و حرمین شریفین در قرآن کریم و معارف اسلامی اظهار کرد: بدون تردید تعظیم شعائر الهی از واجبات است و همه مسلمانان نسبت به مسجدالحرام، کعبه و حرمین شریفین احترام ویژه‌ای قائل‌اند و آنها را مایه امنیت و هدایت می‌دانند.

وی افزود: در عین حال، قرآن کریم در آیات مختلف برخی امور را با یکدیگر مقایسه کرده و از این مقایسه نتیجه‌ای روشن ارائه می‌دهد؛ از جمله در آیه شریفه «أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لَا یَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ» که خداوند ایمان و جهاد در راه خود را با صرفاً سقایت حجاج و آبادانی مسجدالحرام یکسان نمی‌داند.

حسینی نیشابوری با بیان اینکه قرآن کریم برای جهاد در راه خدا جایگاهی ویژه قائل است، تصریح کرد: در آموزه‌های قرآنی، مؤمنان به مقاومت در برابر ظلم و دفاع از مظلومان فراخوانده شده‌اند و نمی‌توان نسبت به ستم، قتل و نسل‌کشی مسلمانان بی‌تفاوت بود.

وی ادامه داد: آیات متعددی از قرآن کریم نشان می‌دهد که جهاد در راه خدا امری بزرگ و اساسی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ از همین رو، تلاش برای تضعیف روحیه جهاد و مقاومت با تکیه بر عناوینی همچون دوستی، عادی‌سازی روابط و همکاری با رژیم صهیونیستی، با آموزه‌های قرآنی درباره مقاومت در برابر ظلم قابل جمع نیست.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به آیه «قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمَی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ» گفت: قرآن کریم میان حق و باطل، نور و ظلمت و مسیر هدایت و گمراهی تمایز قائل می‌شود و مؤمن باید در برابر همه آموزه‌های الهی متعهد باشد.

وی در ادامه با تشریح اهداف حج اظهار کرد: اگر بخواهیم اهداف حج را به‌صورت دقیق بررسی کنیم، می‌توان گفت اهداف مقدماتی آن، آشنایی انسان مؤمن با شعائر و نشانه‌های الهی است؛ اهداف میانی نیز در مناسک جمعی، زیارت خانه خدا، مقام ابراهیم و توجه به رموز و نشانه‌های الهی دنبال می‌شود تا انسان از این مسیر به رشد، تعالی و هدایت برسد.

حسینی نیشابوری افزود: اما هدف نهایی، عبودیت خداوند است و این عبودیت از مسیر تسلیم در برابر فرمان الهی، ایثار و جهاد با مال و جان محقق می‌شود. بنابراین، شناخت شعائر الهی باید انسان را به مرحله‌ای برساند که برای تحقق ارزش‌های الهی و دفاع از حق و مظلوم، اهل ایثار و مجاهدت باشد.

وی تأکید کرد: ما در عین اینکه باید شعائر الهی، کعبه، مسجدالحرام، حرمین شریفین و مسجدالاقصی را گرامی بداریم، نباید هدف نهایی این آموزه‌ها را فراموش کنیم؛ هدفی که در عبودیت، ایثار، مجاهدت و مقاومت در راه خدا تجلی پیدا می‌کند.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: آیا می‌توان به برخی از آیات قرآن کریم معتقد بود و نسبت به برخی دیگر بی‌اعتنا ماند؟ اگر قرار است انسان خود را خادم حرمین شریفین بداند، آیا می‌تواند نسبت به مظلومیت مسلمانان در فلسطین، یمن و دیگر نقاط جهان بی‌تفاوت باشد؟

وی ادامه داد: قرآن کریم ما را به پذیرش و التزام به همه کتاب خدا دعوت می‌کند؛ بنابراین، نمی‌توان در پوشش خدمت به حرمین شریفین، از مسیر دیگری به حمایت از جریان‌هایی پرداخت که در برابر مردم مظلوم و مسلمانان قرار گرفته‌اند.

حسینی نیشابوری با اشاره به آیه شریفه «أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...» گفت: این آیه به‌روشنی نشان می‌دهد که ایمان به خدا و روز قیامت و جهاد در راه خدا، جایگاهی بسیار والا دارد و نمی‌توان این حقیقت قرآنی را نادیده گرفت.

وی در پایان، با اشاره به مقاومت مردم یمن و دیگر جبهه‌های مقاومت، آنان را نمونه‌ای از پایبندی به اصل دفاع از مظلومان دانست و گفت: مسلمانان باید معیارهای قرآنی را در شناخت رفتار و عملکرد جریان‌های مختلف مورد توجه قرار دهند و میان ادعاهای دینی و عمل به آموزه‌های قرآن تمایز قائل شوند.

نشست علمی بین‌المللی «حرمت کعبه مشرفه؛ خدمت به حجاج یا جهاد در راه خدا؟» به همت مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری نهادهای قرآنی و دانشگاهی و با حضور اساتید و پژوهشگرانی از ایران، لبنان، اندونزی، هند، تونس و مصر برگزار شد.

در این نشست، احمد راسم‌النفیس پژوهشگر قرآنی از مصر، محیی‌الدین غازی دبیر جامعه اسلامی هند، پروفسور هادی اس. چوکریدمیجو استاد دانشگاه باندونگ اندونزی، پروفسور محسن صالح رئیس روابط بین‌الملل مجلس اسلامی لبنان، فوزی العلوی استاد دانشگاه الزیتونه تونس و رئیس مرکز مطالعات فلسفی «مسارات» و حجت‌الاسلام مصطفی حسینی نیشابوری، رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸