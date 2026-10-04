به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این نشست با هدف بررسی ابعاد تاریخی و فرهنگی مسجد اعظم قم و بازخوانی خاطرات و روایت‌های مرتبط با این بنای شاخص مذهبی و تاریخی برگزار خواهد شد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین احمدی قمی و استاد حسن رجبیان به ارائه دیدگاه‌ها و مباحث پژوهشی خواهند پرداخت.

این نشست روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۸:۳۰، در مسجد اعظم قم، کتابخانه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره)، سالن جلسات برگزار می‌شود و حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

این نشست فرصتی برای آشنایی بیشتر با پیشینه تاریخی مسجد اعظم قم، نقش آیت‌الله العظمی بروجردی در شکل‌گیری این مجموعه و اهمیت ثبت و مستندسازی تاریخ شفاهی حوزه علمیه قم به شمار می‌رود.

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