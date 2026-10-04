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نشست «تاریخ شفاهی مسجد اعظم» برگزار می‌شود/ رونمایی از کتاب یادگار آیت‌الله بروجردی

۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲
کد مطلب: 1873644
نشست «تاریخ شفاهی مسجد اعظم» برگزار می‌شود/ رونمایی از کتاب یادگار آیت‌الله بروجردی

نشست پژوهشی با موضوع «تاریخ شفاهی مسجد اعظم» همراه با رونمایی از کتاب «مسجد اعظم؛ یادگار ماندگار حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی (ره)» به همت بنیاد قم‌پژوهی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این نشست با هدف بررسی ابعاد تاریخی و فرهنگی مسجد اعظم قم و بازخوانی خاطرات و روایت‌های مرتبط با این بنای شاخص مذهبی و تاریخی برگزار خواهد شد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین احمدی قمی و استاد حسن رجبیان به ارائه دیدگاه‌ها و مباحث پژوهشی خواهند پرداخت.

این نشست روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۸:۳۰، در مسجد اعظم قم، کتابخانه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره)، سالن جلسات برگزار می‌شود و حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

این نشست فرصتی برای آشنایی بیشتر با پیشینه تاریخی مسجد اعظم قم، نقش آیت‌الله العظمی بروجردی در شکل‌گیری این مجموعه و اهمیت ثبت و مستندسازی تاریخ شفاهی حوزه علمیه قم به شمار می‌رود.

نشست «تاریخ شفاهی مسجد اعظم» برگزار می‌شود/ رونمایی از کتاب یادگار آیت‌الله بروجردی

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