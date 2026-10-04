پروازهای ایران و نجف پس از بیش از یک هفته وقفه از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پروازهای هوایی میان ایران و فرودگاه بین‌المللی نجف در جنوب عراق امروز یکشنبه از سر گرفته شد. این پروازها در پی تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران، بیش از یک هفته متوقف شده بود.

«ابوذر شیرودی» رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران، اعلام کرد که پروازها میان ایران و عراق از طریق شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و عراقی از سر گرفته شد.

مدیریت فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد در نخستین روز ازسرگیری پروازها، سه پرواز در ساعات عصر انجام می‌شود. این مدیریت پیش‌بینی کرد که بر اساس برنامه‌های شرکت‌های هواپیمایی، حجم پروازها در روزهای آینده به‌تدریج افزایش یابد.

معافیت مشروط؛ ماهان‌ایر همچنان مستثناست

ازسرگیری پروازها پس از آن صورت می‌گیرد که «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق، روز جمعه اعلام کرد به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اجازه داده شده است پروازهای خود را از فرودگاه نجف و به مقصد آن از سر بگیرند. با این استثنا که شرکت «ماهان‌ایر» مشمول این مجوز نیست.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که به گفته الزیدی، آمریکا با درخواست بغداد برای اعطای معافیت لازم موافقت کرد.

دولت عراق این تصمیم را با اهداف بشردوستانه مرتبط دانسته و مهم‌ترین این اهداف را سفرهای درمانی، زیارت اماکن مذهبی، گردشگری، پیوستن دوباره اعضای خانواده‌ها به یکدیگر و رفت‌وآمد دانشجویان عنوان کرده است.

بغداد در ابتدا، در اواخر سپتامبر، موفق به دریافت معافیتی مشروط شده بود که تنها به شرکت هواپیمایی عراق اجازه می‌داد پروازهایی میان نجف و ایران برقرار کند؛ اما دامنه این معافیت بعدتر گسترش یافت و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را نیز دربر گرفت.

پروازها چرا متوقف شدند؟

ریشه این بحران به اوایل سپتامبر بازمی‌گردد. زمانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل فعالیت در صنعت هوانوردی ایران، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را تحریم کرد. نام «ماهان‌ایر» در این فهرست نبود، زیرا این شرکت از سال ۲۰۱۱ میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.

واشنگتن برای اجرای محدودیت‌ها، مهلتی تعیین کرده بود که در ۲۳ سپتامبر به پایان رسید. پس از آن، محدودیت‌ها در زمینه پرداخت هزینه سوخت، تعمیرات اضطراری و توقف موقت هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های خارجی تشدید شد.

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خارجی در صورت همکاری با شرکت‌های تحریم‌شده در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گرفتند.

عراق در ۲۵ سپتامبر پروازهای خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد. زیرا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات زمینی از بیم گرفتار شدن در تحریم‌ها در همکاری با هواپیماهای ایرانی تردید داشتند.

چرا نجف اهمیت دارد؟

فرودگاه نجف اشرف دروازه اصلی ورود زائران ایرانی به عراق به شمار می‌رود. این شهر هر سال میزبان میلیون‌ها زائر است که برای زیارت حرم امام علی بن ابی‌طالب(ع) به آن سفر می‌کنند.

از همین رو، تعلیق پروازها مستقیماً بر رفت‌وآمد زائران و همچنین فعالیت‌های تجاری مرتبط با زیارت در این شهر تأثیر گذاشت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸