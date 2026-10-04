به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، در جریان نشست دوره‌ای خود با رسانه‌ها درباره قطع روابط با امارات اظهار داشت: «وقتی تصمیمی می‌گیریم، از آن عقب‌نشینی نمی‌کنیم.»

وی در اشاره به اختلافات شدید کشورش با امارات افزود: تصمیم ماه گذشته در قطع روابط تنها پس از آن اتخاذ شد که «کارد به استخوان رسید.»

رئیس‌جمهور الجزایر با اشاره به نقش کشورش در توسعه بخش نفت امارات در گذشته و مشارکت در تأسیس شرکت نفت آن و ناسپاسی اماراتی‌ها، این بیت شعر را نقل کرد: «به او تیراندازی یاد دادم و چون بازویش قوی شد، مرا هدف تیر خود قرار داد.»

وی سپس ابوظبی را به تلاش برای تحمیل نفوذ خود بر الجزایر متهم کرد و افزود: «این الجزایر است؛ ملتی که ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار شهید تقدیم کرده است و من حق ندارم آن را نه به امارات و نه به هیچ‌کس دیگری بفروشم.»

تبون سپس خطاب به امارات ادامه داد: «اگر طبق قانون عمل کنید، خوش‌آمدید و نسبت به دیگران اولویت دارید؛ اما اگر بخواهید زورگویی کنید، در اشتباهید.»

بر پایه این گزارش، اظهارات تبون جدیدترین و واضح‌ترین اعلام موضع وی از زمان اعلام قطع روابط دیپلماتیک الجزایر با امارات در ۱۰ سپتامبر گذشته (۱۵ شهریور ۱۴۰۵) است.

وزارت امور خارجه الجزایر در آن زمان اعلام کرد که این تصمیم پس از «به نتیجه نرسیدن همه راه‌ها برای حفظ روابط دوجانبه» گرفته شده است. این وزارتخانه ابوظبی را به افزایش «رفتار تحریک‌آمیز یا خصمانه» متهم کرد.

وزارت امور خارجه الجزایر سپس سفیر امارات را احضار کرد و قطع روابط را به اطلاع وی رساند و ۴۸ ساعت به او مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کند. سپس وزارت دفاع الجزایر اعلام کرد که حریم هوایی این کشور از ۱۱ سپتامبر (۱۶ شهریور ۱۴۰۵) به روی هواپیماهای غیرنظامی و نظامی ثبت‌شده در امارات بسته خواهد شد؛ البته پروازهای تجاری غیرنظامی امارات به مقصد فرودگاه «هواری بومدین» و بالعکس، تا پایان سال ۲۰۲۶ از این ممنوعیت مستثنی شدند.

در پی تصمیم به قطع روابط، امارات ابراز امیدواری کرد که اقدام الجزایر «موقتی» باشد. این کشور بر تعهد خود به حفظ پیوندها میان دو ملت و منافع مشترک آن‌ها تأکید کرد، بی‌آنکه وارد مناقشه‌ای مستقیم بر سر اتهامات الجزایر شود.

به نوشته عربی ۲۱، این قطع روابط در پی سال‌ها تشدید تنش میان الجزیره و ابوظبی رخ داده است. این تنش ناشی از اختلاف‌نظر بر سر چندین مسئله منطقه‌ای - به‌ویژه صحرای غربی، لیبی و منطقه ساحل - و همچنین اعتراض الجزایر به روابط نزدیک امارات با مغرب و رژیم صهیونیستی است. در فوریه گذشته، الجزایر روند لغو قرارداد خدمات هوایی را که در سال ۲۰۱۳ با امارات امضا شده بود، آغاز کرد.

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