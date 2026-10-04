مخالف هرگونه مداخله خارجی در امور کشورهای آفریقایی هستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر ریاست جمهوری مصر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار که در شهر جدید العلمین برگزار شد، طرفین به بررسی تحولات وضعیت سودان پرداختند.

السیسی در این گفت‌وگو، ضمن تجدید حمایت مصر از ملت سودان، بر پایبندی قاهره به حفظ وحدت و تمامیت ارضی و نهادهای ملی این کشور تأکید کرد. رئیس‌جمهور مصر همچنین تداوم تلاش‌های این کشور در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی برای دستیابی به راه‌حل سیاسی جهت پایان دادن به جنگ، کاهش رنج‌های انسانی مردم سودان، بازگرداندن امنیت و ثبات و آغاز مرحله بازسازی و توسعه را مورد تأکید قرار داد.

عبدالفتاح البرهان نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از مواضع مصر در حمایت از سودان، آن را نمادی از روابط تاریخی میان دو کشور دانست و از حمایت‌های سیاسی و انسانی قاهره و میزبانی از شمار زیادی از اتباع سودانی که به دلیل جنگ کشورشان را ترک کرده‌اند، تقدیر کرد.

رئیس شورای حاکمیتی سودان همچنین با تأکید بر اهمیت «عدم مساوات میان نهادهای قانونی دولت سودان و شبه‌نظامیان شورشی یا نهادهای موازی»، از موضع قاهره در این زمینه قدردانی کرد.

در تحولی مرتبط، «شبکه پزشکان سودان» گزارش داد که در حملات پهپادی نیروهای پشتیبانی سریع به محله‌های مسکونی شهر «الدلنج»، چهار غیرنظامی از جمله یک زن و یک کودک کشته شدند.

السیسی همچنین در سخنرانی خود در هشتمین اجلاس سران اتحادیه آفریقا در العلمین جدید، با تأکید بر اینکه قاهره موضع ثابت خود در مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشورهای آفریقایی را تکرار می‌کند، گفت: «احترام به حاکمیت کشورها و وحدت و تمامیت ارضی آن‌ها، اصول اساسی و اجتناب‌ناپذیری برای تحقق ثبات در قاره است.» وی تصریح کرد: «روابط میان کشورها باید بر اساس احترام متقابل و به دور از سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی باشد.»

رئیس‌جمهوری مصر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آب اشاره کرد و افزود: «ما نسبت به اهمیت مسئله آب و ضرورت مدیریت آن بر اساس قواعد بین‌المللی و با هماهنگی میان کشورها برای تضمین عدم آسیب به هیچ طرفی آگاهیم؛ هر کشوری حق استفاده از منابع آبی را دارد مشروط به اینکه به دیگر کشورها زیان نرساند.» وی تأکید کرد که همکاری در مدیریت رودخانه‌های فرامرزی باید مبتنی بر قوانین بین‌المللی باشد.

السیسی با بیان اینکه قاره آفریقا از منابع و ثروت‌های انسانی عظیمی برخوردار است، بر ضرورت عبور از وضعیت «صرفاً تأمین‌کننده مواد خام» و حرکت به سوی ایجاد زنجیره‌های ارزش یکپارچه در داخل این قاره تأکید کرد. وی همچنین خواستار فعال‌سازی «توافق‌نامه تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا» برای تقویت یکپارچگی اقتصادی میان کشورهای قاره شد و تصریح کرد: «یکپارچگی اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحکیم صلح است.»

رئیس‌جمهوری مصر با بیان اینکه بازسازی کشورها پس از نزاع، جزء اصلی سیستم صلح و امنیت آفریقاست، تعهد مصر به حمایت از تلاش‌های بازسازی در کشورهای متأثر از جنگ را تجدید کرد.

هشتمین اجلاس هماهنگی میان‌دوره‌ای اتحادیه آفریقا از امروز یکشنبه به ریاست السیسی و با حضور رهبران آفریقایی در العلمین جدید آغاز شد. همچنین قرار است السیسی در «نشست مشورتی العلمین» با حضور سران مصر، اریتره، سودان و سومالی با هدف هماهنگی در مورد مسائل منطقه‌ای شرکت کند.

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