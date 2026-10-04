به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حمید جلاله موکیندیگه، شیخ ارشد جمعیت شیعیان تانزانیا و امام جماعت مسجد غدیر منطقه کیگوگو پست شهر دارالسلام، روز گذشته در خطبه نماز جمعه این مسجد، مؤمنان را به تداوم سنت یاد خداوند متعال و درود فرستادن بر پیامبر اکرم محمد(ص) و درخواست رحمت و سلامتی برای آن حضرت فراخواند و بر اهمیت و فضیلت صلوات بر پیامبر تأکید کرد.

شیخ جلاله اظهار داشت: گردهمایی مسلمانان در ماه‌های ربیع‌الاول و ربیع‌الثانی به‌منظور بزرگداشت سالروز ولادت پیامبر اکرم محمد(ص)، اقدامی نیکو و بسیار ارزشمند است که در تقویت محبت به پیامبر و یاد خداوند متعال نقش مهمی دارد.

شیخ جلاله در آغاز خطبه خود، دو آیه از قرآن کریم از سوره آل‌عمران تلاوت کرد که درباره نشانه‌های قدرت خداوند در آفرینش آسمان‌ها و زمین، تفاوت شب و روز و همچنین ویژگی‌های مؤمنانی سخن می‌گویند که در حالات گوناگون زندگی خود خداوند را یاد می‌کنند.

خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ»؛ «همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمدوشد شب و روز، نشانه‌هایی برای خردمندان وجود دارد.» (سوره آل‌عمران، آیه ۱۹۰)

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَیٰ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»؛ «همان کسانی که خداوند را در حال ایستاده، نشسته و در حالی که به پهلو خوابیده‌اند، یاد می‌کنند و در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند و می‌گویند: پروردگارا! اینها را بیهوده نیافریده‌ای؛ تو منزهی! پس ما را از عذاب آتش حفظ کن.» (سوره آل‌عمران، آیه ۱۹۱)

شیخ جلاله در تفسیر این دو آیه تصریح کرد: مسلمانان در منطقه شرق آفریقا، در این ماه‌های ربیع‌الاول و ربیع‌الثانی، بارها گرد هم می‌آیند تا سالروز ولادت پیامبر اکرم محمد(ص) را گرامی بدارند. وی خاطرنشان کرد که این گردهمایی‌ها فرصتی مهم برای زنده نگه‌داشتن محبت به پیامبر و تقویت فرهنگ ذکر و یاد خداوند در جامعه به شمار می‌روند.

وی تأکید کرد: صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم محمد(ص) از جمله اعمالی است که فضیلت بسیار بزرگی دارد؛ زیرا یاد کردن از پیامبر و درخواست رحمت و سلامتی برای آن حضرت، بخشی از عباداتی است که انسان را به یاد خداوند می‌اندازد و او را به درگاه الهی نزدیک‌تر می‌کند.

وی بیان کرد: این آیات اهمیت یاد خداوند را در همه حالات زندگی به ما می‌آموزند؛ خواه انسان ایستاده باشد، نشسته باشد یا دراز کشیده باشد. این یاد خدا باید همراه با تفکر درباره آفرینش الهی باشد. به فرمایش وی، مؤمن باید ذکر و یاد خدا را بخشی از زندگی روزمره خود قرار دهد، نه اینکه آن را تنها به عبادت در زمان‌های خاص محدود کند.

شیخ جلاله در ادامه خطبه خود، به بخش‌هایی از سفارش‌های پیامبر اکرم محمد(ص) به صحابی ایشان، ابوذر غفاری، اشاره کرد؛ سفارش‌هایی که چگونگی توجه انسان به اعمال خویش، ترس از گناهان و امیدواری به رحمت خداوند متعال را بیان می‌کنند.

در روایت نخست، پیامبر اکرم(ص) به ابوذر می‌فرماید: «یَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الْعَبْدَ لَیُعْرَضُ عَلَیْهِ ذُنُوبُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، فَیَذْکُرُ ذُنُوبَهُ، فَیَقُولُ: أَمَا إِنِّی کُنْتُ خَائِفًا مُشْفِقًا، فَیُغْفَرُ لَهُ»؛ «ای ابوذر! روز قیامت گناهان بنده در برابر او قرار داده می‌شوند. او گناهانش را به یاد می‌آورد و می‌گوید: همانا من از عواقب آنها بیمناک و نگران بودم؛ پس او آمرزیده می‌شود.»

شیخ جلاله در توضیح آموزه‌های این روایت تصریح کرد: برخی افراد گرفتار خطاها و گناهان می‌شوند، اما پس از مدتی به سنگینی و پیامدهای اعمال خود پی می‌برند، دچار ترس می‌شوند و از آنچه انجام داده‌اند، پشیمان می‌گردند.

وی توضیح داد: چنین حالتی از پشیمانی و ترس از پیامدهای گناه، انسان را به بازگشت به سوی خداوند و طلب آمرزش از او سوق می‌دهد. وی خاطرنشان کرد که خداوند نسبت به بندگان خود بسیار مهربان و آمرزنده است و بندگانی را که با فروتنی و پشیمانی واقعی به سوی او بازمی‌گردند، مورد رحمت و مغفرت خویش قرار می‌دهد.

هشدار درباره کوچک شمردن گناهان

در بخش دیگری از این سفارش‌ها، پیامبر اکرم محمد(ص) به ابوذر درباره خطر کوچک شمردن گناهان کوچک و احساس امنیت به سبب اعمال نیکی که انسان انجام داده است، هشدار می‌دهد.

پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «یَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الرَّجُلَ لَیَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَیَتَّکِلُ عَلَیْهَا، وَیَعْمَلُ الْمُحَقَّرَاتِ حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَعْمَلُ السَّیِّئَةَ فَیَفْرَقُ مِنْهَا، فَیَأْتِی آمِنًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ»؛ «ای ابوذر! چه‌بسا انسان کار نیکی انجام دهد و به همان کار نیک تکیه کند و به آن دلخوش شود، اما در عین حال، به انجام گناهان کوچکی که آنها را ناچیز می‌شمارد، ادامه دهد تا آنکه با خداوند دیدار کند، در حالی که خداوند بر او خشمگین است. و چه‌بسا انسان مرتکب کار بدی شود، اما از آن بیمناک گردد و در نتیجه، روز قیامت در حالی حاضر شود که در امان است.»

شیخ جلاله در توضیح این روایت تأکید کرد: انسان باید از همه گناهان دوری کند؛ از جمله گناهانی که آنها را کوچک یا فاقد پیامدهای مهم می‌پندارد. وی هشدار داد که کوچک شمردن خطاها ممکن است انسان را به ادامه ارتکاب آنها وادار کند، بی‌آنکه به پیامدهای اعمال خود در پیشگاه خداوند توجه داشته باشد.

وی در پایان یادآور شد: هرگاه دچار لغزش و گناه می‌شوند، در توبه شتاب کنند و از به تأخیر انداختن آن یا فریب خوردن به سبب اعمال نیک گذشته خود بپرهیزند. انسان نباید صرفاً به دلیل انجام برخی کارهای نیک، خود را از عذاب خداوند در امان بداند؛ بلکه باید همواره اعمال خود را ارزیابی کند، درصدد اصلاح خویش برآید و از خداوند طلب آمرزش کند. ترس از خداوند و پشیمانی از خطاها باید انسان را به سوی توبه و دوری از گناهان هدایت کند؛ در عین حال، او باید امید خود را به رحمت پروردگار حفظ نماید.

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