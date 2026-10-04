به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نهادهای فرهنگی لبنان کارزار «یک میلیون کتاب برای لبنان» را با هدف جمع‌آوری کتاب و بازسازی کتابخانه‌های عمومی، نیمه‌عمومی و کتابخانه‌های وابسته به انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگی این کشور آغاز کرده‌اند. کتابخانه‌هایی که در پی حملات رژیم صهیونیستی، آسیب دیده یا به‌طور کامل ویران شده‌اند.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، این ابتکار همچنین با هدف کمک به ساکنان مناطق آسیب‌دیده برای بازسازی کتابخانه‌های شخصی خود اجرا می‌شود. کتابخانه‌هایی که در جریان تخریب خانه‌هایشان از دست رفته‌اند.

«هادی بکداش» هماهنگ‌کننده شبکه ملی حفاظت از کتابخانه‌ها و میراث فرهنگی لبنان، گفت که این طرح با مشارکت شماری از مؤسسات از جمله «مؤسسه بین‌المللی عامل»، «کتابخانه ملی بعقلین»، «انجمن فرهنگی طرابلس» و «انجمن ۷۰» در صیدا آغاز شده است. به گفته او، دامنه این کارزار قرار است به مناطق و استان‌های مختلف لبنان گسترش یابد.

تا زمان انتشار این گزارش، بیش از ۴۰ هزار جلد کتاب در مراکز تحت پوشش این کارزار جمع‌آوری شده است. برگزارکنندگان انتظار دارند با آغاز رسمی و سراسری پویش در بیروت در روز هفتم اکتبر جاری در سندیکای مطبوعات لبنان، شمار کتاب‌های اهدایی به‌تدریج افزایش یابد و به هدف تعیین‌شده یعنی یک میلیون جلد، نزدیک شود.

این ابتکار صدها کتابخانه عمومی آسیب‌دیده در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را هدف قرار داده است. به‌ویژه کتابخانه‌های مناطق جنوبی لبنان که دسترسی به برخی از آن‌ها به دلیل شرایط امنیتی دشوار است.

کتابخانه‌های موقت برای آوارگان

این طرح همچنین شامل ایجاد کتابخانه‌های موقت یا اجاره مکان‌هایی برای استقرار کتابخانه‌ها در مناطق آوارگی است. هدف آن است که ساکنان شهرک‌ها و شهرهایی مانند «حولا»، «عدیسه» و «بنت‌جبیل» با وجود ناتوانی در بازگشت به مناطق خود همچنان به کتاب دسترسی داشته باشند و بتوانند در محل‌های اسکان موقت دوباره دور هم جمع شوند.

چالش‌های لجستیکی و سامان‌دهی کتاب‌ها

این کارزار با چالش‌های لجستیکی متعددی از جمله انتقال کتاب‌ها از محل اهدای آن‌ها به مراکز جمع‌آوری و همچنین تفکیک و دسته‌بندی آثار روبه‌روست. کتاب‌های اهدایی به زبان‌ها از جمله عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ارمنی هستند. این مجموعه آثار ادبی، کتاب‌های سیاسی و تاریخی و موضوعات دیگر را دربر می‌گیرد.

کتاب‌ها در سامانه‌ای الکترونیکی ثبت و اسکن می‌شوند تا مکان نگهداری آن‌ها مشخص باشد و بتوان بر اساس موضوع، زبان و درخواست نهادهای دریافت‌کننده، کتاب‌ها را به کتابخانه‌های نیازمند هدایت کرد. همچنین آثاری که به مراقبت یا تعمیر نیاز دارند، پیش از توزیع مجدد شناسایی و جدا می‌شوند.

کتابخانه‌هایی که به‌طور کامل ویران شدند

از جمله کتابخانه‌هایی که به‌طور کامل تخریب شده‌اند، می‌توان به کتابخانه عمومی «بنت‌جبیل» و کتابخانه‌های عمومی «عیترون» و «طیبه» اشاره کرد. شماری دیگر از کتابخانه‌ها نیز آسیب دیده‌اند که کتابخانه عمومی «هرمل» از جمله آن‌هاست.

یکی از مسئولان کتابخانه‌های آسیب‌دیده گفت: کتابخانه بنت‌جبیل که به‌طور کامل ویران شده، بیش از ۱۵ هزار جلد کتاب در حوزه‌های مختلف و همچنین تجهیزات الکترونیکی در اختیار داشته است.

به گفته او، این کتابخانه سالانه بیش از ۱۰۰ برنامه و فعالیت برگزار می‌کرد و ماهانه بیش از ۱۵۰۰ نفر از ساکنان شهر بنت‌جبیل و مناطق اطراف به آن مراجعه می‌کردند. تمامی خدمات کتابخانه رایگان بود و این مرکز در سال ۲۰۱۲ میلادی جایزه برترین کتابخانه لبنان را از وزارت فرهنگ این کشور دریافت کرده بود.

این مسئول توضیح داد که کتابخانه شهر بنت‌جبیل در طول جنگ، مراحل مختلفی از آسیب را پشت سر گذاشت. تصاویر ماهواره‌ای ابتدا خسارت‌هایی را در ساختمان نشان می‌دادند. سپس محتویات آن به سرقت رفت و ساختمان به آتش کشیده شد. در نهایت، تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده در اواخر ژوئن گذشته نشان دادند که ساختمان کتابخانه بنت‌جبیل به‌طور کامل از میان رفته است.

تلاشی برای بازگرداندن کتاب به مناطق آسیب‌دیده

برگزارکنندگان این کارزار معتقدند که پویش «یک میلیون کتاب برای لبنان» تلاشی برای احیای کتابخانه‌های آسیب‌دیده و حفظ جایگاه کتاب در مناطقی است که هدف حملات قرار گرفته‌اند.

این طرح همچنان پذیرای کمک‌های مردمی است و برنامه‌های جمع‌آوری کتاب در مناطق مختلف لبنان ادامه دارد.

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