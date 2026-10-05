به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعیدی آریا در محفل معارفی شب رحلت امام زاده موسی مبرقع(ع) در حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن تسلیت رحلت فرزند امام جواد علیه السلام، بر افزایش معرفت و محبت نسبت به قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و ویژگی‌های «خیر امت» و انسان‌های برگزیده را بر اساس آموزه‌های روایی تشریح کرد.

وی با بیان اینکه مؤمنان باید نسبت به قرآن و اهل‌بیت(ع) عاشق، عارف و عامل باشند، گفت: در روایات نزدیک به ۲۸ ویژگی امت برگزیده بیان شده و معیارهایی برای شناخت بهترین انسان‌ها ارائه کرده‌اند که باید در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

استاد حوزه علمیه، تقوا را نخستین ویژگی انسان‌های برگزیده دانست و توضیح داد: تقوا تنها به انجام عبادت‌هایی مانند نماز و روزه محدود نمی‌شود، بلکه در گفتار، رفتار و سبک زندگی انسان نیز نمود دارد. انسان باتقوا سخن درست می‌گوید، حتی هنگام خشم حرمت دیگران را حفظ می‌کند، در زندگی اهل اعتدال است و از تکبر دوری می‌جوید.

سعیدی آریا با تبیین مفهوم «النقی» افزود: پاکی مورد نظر در روایات، تنها پاکیزگی ظاهری نیست، بلکه پاکی درون و دوری از حرص، طمع، دنیاپرستی و دیگر رذائل اخلاقی را نیز شامل می‌شود. انسان مؤمن نباید عزت و ارزش‌های خود را برای منافع دنیوی فدا کند.

وی سخاوت را از دیگر صفات انسان‌های شایسته برشمرد و گفت: بخشندگی موجب پیوند دل‌ها می‌شود، اما باید از اسراف دور باشد؛ زیرا آموزه‌های دینی برای همه فضائل و رذائل اخلاقی حد و اندازه تعیین کرده‌اند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت همچنین احترام به پدر و مادر را نشانه شایستگی انسان دانست و با اشاره به دعای بیست‌وچهارم صحیفه سجادیه، بر نیکی به والدین، دعا و خیرات برای آنان پس از رحلتشان تأکید کرد و هشدار داد که تمسخر والدین در برخی آثار طنز و فضای مجازی می‌تواند جایگاه خانواده را تضعیف کند.

سعیدی آریا استقلال خانواده و جامعه را نیز از آموزه‌های مهم دینی دانست و با اشاره به اصل نفی سبیل گفت: جامعه اسلامی نباید تحت سلطه بیگانگان قرار گیرد.

وی خداترسی را سرچشمه شجاعت معرفی کرد و افزود: کسی که خداوند را بزرگ ببیند، از غیر خدا هراسی نخواهد داشت.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در ادامه، تقوا را معیار کرامت انسان نزد خداوند دانست و زهد را به معنای دل نبستن به دنیا، نه ترک زندگی و نعمت‌های الهی، تفسیر کرد و افزود: دنیاپرستی می‌تواند انسان را در بزنگاه‌ها از ارزش‌هایش جدا کند.

استاد حوزه علمیه بخشندگی، گذشت و پذیرفتن عذر دیگران را از ویژگی‌های بهترین بندگان خدا برشمرد و با اشاره به روایت «خیرالناس من انتفع به الناس» گفت: بهترین مردم کسانی هستند که دیگران از وجودشان بهره‌مند شوند. همدلی مردم ایران در دفاع مقدس و دوران کرونا نمونه‌ای از این فرهنگ بود.

وی در پایان، پنج ویژگی بندگان برگزیده را یادآور شد و ابراز داشت: شادی از انجام کار نیک، شکرگزاری هنگام برخورداری از نعمت، استغفار پس از خطا، صبر در گرفتاری و گذشت در برابر ظلم از ویژگی های مهم بهترین بندگان خداست.

..........................

پایان پیام