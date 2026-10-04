جلد دوم کتاب «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد دوم کتاب «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع تاملی بر دلایل و اهداف نظریه عدالت صحابه به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

نتایج این تحقیق حاکی از آن بوده که نظریه عدالت صحابه به معنای ممنوعیت تخطئه و انتقاد از هر کسی که حتی برای مدت بسیار کوتاهی همنشین پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و حجیت استناد به گفتار و کردار او با انگیزه های سیاسی از جمله تقویت حکومت امویان و توجیه تصرفات آنان و رنگ و بوی شرعی دادن به تصرفات آنان به وجود آمده است.

نویسنده در این نوشتار، درصدد بوده تا از رهگذر بررسی معنای لغوی و قرآنی کلمه مصاحبت، ذکر احادیثی از اهل بیت علیهم السلام، بیان ادله این نظریه و بررسی آن با استناد به قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و تحقیقی پیرامون علل گسترش این دیدگاه، غیرقابل بودن و حتی عدم پای بندی به نتایج از سوی مروجین آن را به اثبات برساند.

به گفته نویسنده، دیدگاه قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام در این زمینه، مبنی بر آن است که تنها ملاک عدالت صحابه، تطابق سیره عملی آنان با دستورات شرع مقدس اسلام است.

کتاب فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت سید عبدالرحیم الموسوی گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن، علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

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