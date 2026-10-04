به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن امروز یکشنبه به پیروزی تازه‌ای دست یافته و توانسته‌اند نیروهای مزدور عربستان را از منطقه «التُربه» و دو بخش اداری «الشمایتین» و «سامع» در استان تعز در جنوب‌غرب این کشور، عقب برانند.

جزئیات گزارش از عقب‌نشینی مزدوران عربستان

یک منبع نظامی روز یکشنبه به خبرگزاری رسمی یمن، «سبأ»، گفت که بیش از ۲۰ خودروی نظامی و پنج کامیون حامل سلاح و مهمات متعلق به نیروهای مزدور عربستان از منطقه «التُربه» به سمت محور «شرجب» و «طورالباحه» عقب‌نشینی کرده‌اند. به گفته این منبع هم‌زمان دیگر یگان‌های مستقر در منطقه نیز مواضع خود را ترک کرده‌اند.

این منبع افزود که خودروهای نظامی دیگری نیز از التُربه به سمت مسیرهای «الضحی»، «حزاز» و «زریقه‌الیمن» حرکت کرده‌اند. او وضعیت نیروهای یادشده را با عنوان فروپاشی بی‌سابقه توصیف کرد و گفت که فرماندهان سعودی و رهبران گروه‌های مزدور آن‌ها هم‌زمان با ادامه عقب‌نشینی نیروها از محورهای جنوبی و جنوب‌غربی استان، تعز را ترک کرده‌اند.

به گفته این منبع، تحولات اخیر به معنای خروج نیروهای مزدور عربستان از مناطق التُربه، الشمایتین و سامع است. مناطقی که از نظر جغرافیایی در حومه تعز اهمیت دارند و به مسیرهای منتهی به «طورالباحه» و استان لحج متصل‌اند.

تغییر موازنه نظامی در جنوب‌غرب تعز

این تحولات چند روز پس از پیشروی سریع نیروهای مسلح یمن در مناطق «الحجره» رخ داده است. هم‌زمان، گزارش‌هایی از عقب‌نشینی‌های پیاپی و انتقال سلاح‌ها و تجهیزات نظامی گروه‌های مزدور عربستان از چندین موضع منتشر شده است.

تحولات اخیر را می‌توان در ادامه مجموعه‌ای از پیروزی‌های نیروهای مسلح یمن ارزیابی کرد. روندی که به گفته آن‌ها، از تصرف مناطقی در ساحل غربی یمن در ماه گذشته آغاز شد و تا تنگه راهبردی باب‌المندب ادامه یافت.

نیروهای مسلح یمن در جریان درگیری‌ها در استان تعز، چندین منطقه و بخش اداری را به کنترل خود درآورده و در نهایت به مرکز منطقه التُربه رسیده‌اند؛ اقدامی که نیروهای باقی‌مانده از گروه‌های مزدور عربستان در شهر تعز را در محاصره قرار داده است.

تأمین امنیت ساحل غربی یمن و آمادگی برای پیشروی بیشتر

این پیشروی‌ها، مناطق ساحل غربی یمن را در برابر تلاش‌های عربستان و نیروهای مزدور آن برای حمله به این مناطق ایمن کرده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین توانسته‌اند موضعی راهبردی برای ادامه پیشروی و تسلط بر دیگر مناطق استان تعز ایجاد کنند و نیروهای مزدور عربستان را در داخل شهر تعز تحت فشار قرار دهند.

تحولات میدانی اخیر امکان حمله به دیگر تشکیلات نظامی مزدور عربستان در استان‌های لحج و عدن در جنوب یمن را نیز برای نیروهای مسلح یمن، فراهم می‌کند.

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