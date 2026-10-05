انتقاد کاردینال اتریشی از ممنوعیت حجاب در مدارس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاردینال کریستف شونبورن، اسقف اعظم بازنشسته وین، بار دیگر از موضع خود در مخالفت با ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۴ سال در مدارس اتریش دفاع کرد و گفت دولت باید تا حد امکان در این زمینه دخالت کمتری داشته باشد.

شونبورن در گفت‌وگو با روزنامه «هویته» درباره اینکه آیا حجاب یک دختر هشت‌ساله ناشی از آزادی دینی است یا اجبار خانوادگی، گفت تشخیص این موضوع برای دولت یا معلمان آسان نیست. او با اشاره به کودکانی که در خانواده‌های یهودی کلاه کیپا بر سر می‌گذارند یا کودکان مسیحی که در مراسم مذهبی شرکت می‌کنند، بر اهمیت احترام به انتخاب‌ها و سنت‌های دینی خانواده‌ها تأکید کرد.

این کاردینال با انتقاد از ممنوعیت کلی نمادهای دینی، الگوی فرانسه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت چنین رویکردی را مناسب نمی‌داند. به گفته او، به جای ممنوعیت نمادهای مذهبی، باید بر «احترام متقابل» میان پیروان ادیان تأکید شود. شونبورن همچنین گفت نمی‌توان مسیحیان را همیشه الگوی کامل تساهل دانست و در عین حال از مسلمانان انتظار بیشتری در این زمینه داشت.

شونبورن همچنین پیش‌بینی کرد که ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۴ سال در مدارس اتریش در نهایت ممکن است در دادگاه قانون اساسی این کشور مورد بررسی قرار گیرد. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره ترکیب جمعیتی مدارس وین گفت سهم کودکان مسلمان در مدارس ابتدایی و اجباری پایتخت به حدود ۴۲ درصد رسیده و این مسئله را تا حدی ناشی از تفاوت روندهای جمعیتی و افزایش خروج مردم از کلیسای کاتولیک دانست.

این مقام کلیسایی همچنین با ادامه نصب صلیب در ساختمان‌های عمومی مانند مدارس و بیمارستان‌ها موافقت کرد. او اسلام و مسیحیت را در برخی اصول اخلاقی مشترک دانست و گفت اعتقاد به خدا، مسئولیت انسان برای انجام کار نیک و باور به زندگی پس از مرگ از جمله وجوه مشترک این دو دین است. شونبورن تأکید کرد که در نهایت انسان بر اساس اعمال نیک خود مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کاردینال شونبورن در بخش دیگری از سخنانش درباره نقش دین در سیاست، استفاده احزاب از مفاهیم و آیات دینی را در اصل حق آنان دانست، اما تأکید کرد که ارزش سخنان سیاسی باید در عملکرد افراد و احزاب نیز دیده شود. او همچنین درباره تحولات کلیسای کاتولیک گفت که اروپا در حال از دست دادن جایگاه خود در کلیسای جهانی است و در پایان با اشاره به جنگ‌های جاری، ابراز امیدواری کرد مسئولان سیاسی مسئولیت خود را جدی بگیرند و برای پایان دادن به جنگ‌ها اقدام کنند.

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