دیدار هیئت مسجد جامع رم با پاپ لئو چهاردهم در واتیکان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئتی از مرکز اسلامی ایتالیا، معروف به مسجد بزرگ/جامع رم، در حاشیه مراسم عمومی در واتیکان با پاپ لئو چهاردهم دیدار کرد. این هیئت به ریاست عبدالله رضوان، دبیرکل مرکز فرهنگی اسلامی ایتالیا، و با حضور صلاح رمضان، امام مسجد بزرگ رم و مصطفی قدوره، مشاور این مرکز، در این دیدار شرکت داشت.

این دیدار به مناسبت هشتصدمین سالگرد درگذشت سنت فرانسیس آسیزی، از مشهورترین قدیسان مسیحی، و با محوریت یادبود سفر او به مصر و دیدارش با سلطان الملک الکامل برگزار می‌شود. در مجموع ۲۹ نفر در قالب این هیئت در برنامه‌های مربوط به این مناسبت حضور داشتند.

دیدار تاریخی سنت فرانسیس آسیزی با سلطان الملک الکامل در جریان جنگ صلیبی پنجم، یکی از نمونه‌های تاریخی ارتباط میان مسیحیان و مسلمانان دانسته می‌شود. برگزارکنندگان برنامه تلاش دارند با یادآوری این رویداد، آن را به فرصتی برای گفت‌وگوی معاصر میان پیروان دو دین تبدیل کنند.

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