مقام ارشد انصارالله: تعز عملاً آزاد شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که یمنی‌ها همچنان همزمان با ادامه محاصره دریایی علیه عربستان و همچنین حملات خود در عمق خاک این کشور از جمله ریاض، به نبرد با مزدوران در مناطق اشغالی هم ادامه می‌دهند و در مرحله نهایی نبرد برای آزادسازی تعز قرار دارند، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله شب گذشته طی سخنانی اعلام کرد که تعز اکنون عملاً آزاد شده و پس از ایمن‌سازی اطراف آن و مشارکت تیپ‌هایی متشکل از ساکنان محلی، کاملاً تحت محاصره ماست.

حزام الاسد در گفتگو با المیادین، ضمن تاکید بر آزادسازی عملی تعز اظهار داشت که نیروهای مسلح یمن جاده بین تعز و عدن را قطع نکرده‌اند، بلکه آن را ایمن کرده‌اند، در حالی که طرف مقابل آن را مسدود کرده است.

وی تاکید کرد: بیشتر اعضای تیپ‌هایی که در آزادسازی چندین منطقه در تعز شرکت کرده‌اند، از ساکنان محلی خود این استان هستند. علاوه بر آن، ملت یمن دارای یک نیروی بازدارنده قدرتمند هستند که در صورت لزوم، توسط نیروهای مسلح مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این عضو انصارالله در ادامه هشدار داد که دشمن در صورت آغاز یک جنگ تمام عیار، متحمل خسارات سنگین و تلفات قابل توجهی خواهد شد. هر متجاوزی به یمن هزینه آن را خواهد پرداخت و رژیم سعودی بزرگترین بازنده خواهد بود.

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