به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، از ادامه اجرای عفو ریاست‌جمهوری برای افرادی که فریب خورده و به صفوف نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی پیوسته‌اند، خبر داد.

المشاط در بیانیه‌ای از احمد المساوی، سرپرست استانداری تعز، خواست سازوکار عفو ریاست‌جمهوری را در این استان فعال کند؛ اقدامی که پیش از این در مناطق ساحل غربی یمن نیز اجرا شده است.

وی تأکید کرد: نیروهای مسلح یمن برای افرادی که مانع عملیات آنها علیه تجمعات نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی نشده‌اند، تأمین امنیت خواهند کرد.

المشاط همچنین گفت نیروهای مسلح یمن بر اساس عفو ریاست‌جمهوری، برای تمامی افرادی که فریب خورده و به صفوف نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی پیوسته‌اند، در صورتی که از ادامه درگیری دست بکشند و به خانه‌های خود بازگردند، تأمین امنیت می‌کنند.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در ادامه از افراد بانفوذ و همکاری که برای جلوگیری از توطئه‌های عربستان سعودی علیه شهر تعز تلاش می‌کنند، تشکر کرد.

وی همچنین از آگاهی مردم تعز نسبت به توطئه‌های دشمن علیه ملت یمن تمجید کرد و گفت مردم این استان نباید به صداهایی که از سوی عوامل مستقر در هتل‌های ریاض منتشر می‌شود، توجه کنند.

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