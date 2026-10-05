مقاومت یک ضرورت ملی برای آزادسازی سرزمین لبنان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان، در سخنانی در تجمع پیشاهنگی تأکید کرد: در شرایط اشغال و تجاوز به لبنان، تخریب و ویران‌سازی و از بین بردن زندگی مدنی در روستاهای مرزی و در شرایطی که دشمن چشم طمع به سرزمین لبنان دارد، مردم این کشور چاره‌ای جز دفاع از سرزمین خود و پایبندی به مقاومت قهرمانانه ندارند.

وی با اشاره به وضعیت جنوب لبنان گفت: مسئله اصلی امروز جنوب است و این موضوع باید مسئله همه کشور باشد. آزادسازی سرزمین، بازگشت ساکنان و بازسازی آن، مسئولیتی ملی و همگانی است که دولت، مقاومت و همه دلسوزان کشور باید در قبال آن ایفای وظیفه کنند.

دعموش افزود: مقاومت خون بهترین جوانان خود را در راه این مسئله تقدیم می‌کند و اولویت نخست ما مردم هستند؛ مردمی که فداکار، صبور و وفادارند و ما از هیچ تلاشی برای خدمت به آنان و کاهش درد و رنجشان دریغ نخواهیم کرد.

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان خطاب به مردم گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند کرامت، عزت و حضور شما در این کشور عزیز را خدشه‌دار کند. اگر امروز در مرحله‌ای دشوار و با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستیم، در گذشته نیز با همکاری، همبستگی، پایبندی به ارزش‌ها و حفظ ارتباط با سرزمین خود بر بسیاری از مشکلات غلبه کرده‌ایم و از این بحران نیز در حالی خارج خواهیم شد که حضوری پررنگ‌تر و قدرتمندتر داشته و بر حقوق و شراکت ملی خود پایبند خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به کارزار گمراه‌سازی و تحریف حقایق درباره مقاومت و تصمیم‌گیری در زمینه جنگ و صلح گفت: به همه اعلام می‌کنیم که مردم ما همواره در جایگاه دفاع از سرزمین خود بوده‌اند و این دشمن بوده که جنگ‌ها را آغاز کرده، تجاوز کرده و سرزمین را اشغال کرده است.

دعموش افزود: مقاومت ارتشی منظم نیست، بلکه یک مقاومت مردمی است که ابزارها و شیوه‌های خاص خود را برای فرسایش دشمن و وادار کردن آن به عقب‌نشینی از سرزمین ما دارد.

وی ادامه داد: اگر دشمن امروز توانسته است بار دیگر برخی روستاها، شهرک‌ها و مناطق را اشغال کند، این مسئله به هیچ عنوان به معنای پیروزی پروژه آن یا از بین رفتن ضرورت مقاومت نیست؛ بلکه برعکس، در چنین شرایطی مقاومت بیش از پیش به یک ضرورت ملی برای آزادسازی سرزمین و بازگرداندن حاکمیت تبدیل می‌شود.

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان با انتقاد از عملکرد مقامات لبنان اظهار کرد: حاکمیت لبنان تاکنون گزینه سیاسی‌ای برای آزادسازی سرزمین، بازگرداندن ساکنان و بازسازی مناطق ارائه نکرده است؛ بلکه آنچه ارائه کرده، به گفته او، واگذاری خطرناک بخشی از خاک کشور، چشم‌پوشی از حاکمیت و تثبیت اشغالگری از طریق یک توافق رسمی بوده است.

وی این رویکرد را بزرگ‌ترین ضربه به مفهوم دولت مسئول حفاظت از حاکمیت خود دانست و گفت: این اقدام دولت را از یکی از مهم‌ترین اختیارات خود، یعنی حاکمیت بر سرزمین، محروم کرده است.

دعموش افزود: این توافق مورد مخالفت اکثریت لبنانی‌ها قرار دارد و افزود: مسئولان نتوانسته‌اند کسی را برای دفاع از این توافق پیدا کنند، زیرا این توافق به‌طور کامل در راستای منافع دشمن است.

وی گزینه جایگزین این مسیر را بازگشت به مفهوم واقعی دولت دانست و گفت: باید به قانون اساسی و سند وفاق ملی بازگشت و به جای ایجاد اختلاف میان لبنانی‌ها، آنان را گرد هم آورد. همچنین باید از اقداماتی که حاکمیت علیه مقاومت انجام داده است، عقب‌نشینی شود تا زمینه گفت‌وگوی داخلی برای دستیابی به یک موضع ملی فراهم شود.



دعموش تأکید کرد: ما مخالف گفت‌وگو نیستیم و اهل گفت‌وگو هستیم؛ زیرا دلیل، سند و منطق داریم، اما تا زمانی که حاکمیت از تصمیمات خود برای جرم‌انگاری مقاومت عقب‌نشینی نکند، گفت‌وگوی مجدد با مسئولان را مفید نمی‌دانیم.

وی گفت: ما خواهان گفت‌وگویی ثمربخش هستیم که پیش از آن، حسن نیت و اقدامات عملی وجود داشته باشد، نه صرفاً وعده.

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان افزود: بدون اصلاح مسیر خصمانه‌ای که این حاکمیت از ابتدا در قبال مقاومت و مردم آن در پیش گرفته و تا رسیدن به توافق چارچوب ادامه داده است، امیدی به دستیابی به نتیجه وجود ندارد.

دعموش ادامه داد: برگزاری هر دیداری بدون رسیدگی به دلایل قطع ارتباط و اختلاف، این تصور را ایجاد خواهد کرد که ما همه نتایج، تصمیمات و مواضعی را که این حاکمیت اتخاذ کرده پذیرفته‌ایم و ما نمی‌توانیم چنین چیزی را بپذیریم.

وی در پایان گفت: برای اینکه گفت‌وگو نتیجه‌بخش باشد، از حاکمیت خواسته‌ایم به انباشتن شکست‌ها ادامه ندهد و از تصمیمات ظالمانه‌ای که علیه مردم ما اتخاذ کرده است، عقب‌نشینی کند تا بتوانیم بر اساس قواعدی روشن و مشخص با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کنیم.

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