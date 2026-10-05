پوستر ششمین جشنواره مهدویت رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پوستر ششمین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری مهدویت با حضور دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه شورای معاونین دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شد.

ششمین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری مهدویت با محوریت «دانشگاه مبعوث دشمن ستیز و امیدآفرین» از مهر ماه ۱۴۰۵ آغاز و تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

علاقه مندان به شرکت در این جشنواره در بخش های آوایی، معارفی، ادبی، هنری، فناوری و موج آفرینی به رقابت خواهند پرداخت.

در ادامه، از پوستر نشست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی آسیایی نیز رونمایی شد.

این نشست که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار می شود، پلتفرمی برای تقویت همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در سراسر آسیا از طریق تبادل دانش، برنامه های مشترک و مشارکت های بین المللی پایدار است.

زمان برگزاری این نشست از یکم تا سوم دی ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸