پوستر ششمین جشنواره مهدویت رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پوستر ششمین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری مهدویت با حضور دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه شورای معاونین دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شد.
ششمین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری مهدویت با محوریت «دانشگاه مبعوث دشمن ستیز و امیدآفرین» از مهر ماه ۱۴۰۵ آغاز و تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
علاقه مندان به شرکت در این جشنواره در بخش های آوایی، معارفی، ادبی، هنری، فناوری و موج آفرینی به رقابت خواهند پرداخت.
در ادامه، از پوستر نشست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی آسیایی نیز رونمایی شد.
این نشست که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار می شود، پلتفرمی برای تقویت همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در سراسر آسیا از طریق تبادل دانش، برنامه های مشترک و مشارکت های بین المللی پایدار است.
زمان برگزاری این نشست از یکم تا سوم دی ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.
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