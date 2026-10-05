چهار اصل قرآنی برای روزهای سخت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج‌ابوالقاسم در محفل کرسی تلاوت فاطمی حرم بانوی کرامت، با اشاره به محتوای آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ سوره کهف اظهار داشت: خداوند در این آیات نورانی به چهار اصل مهم اشاره می‌کند که مؤمنان در شرایط بحرانی به آن نیاز دارند و امروز نیز با توجه به شرایط خاص جامعه، صف‌آرایی دشمنان و ایستادگی ملت، باید مورد توجه قرار گیرند.

اصل اول: ایمان به خداوند

وی نخستین درس این آیات را ایمان به خداوند دانست و گفت: ممکن است انسان آسیب جسمی ببیند یا مال خود را از دست بدهد، اما نباید ایمانش را از دست بدهد؛ همانطورکه مؤمنان در صدر اسلام آسیب‌های متعددی از سوی دشمنان دیدند، اما ایمان خود را به رسول گرامی اسلام از دست ندادند.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: ملت ایران نیز در طول این سال‌ها در راه دفاع از اسلام و انقلاب آسیب دیدند، اما ایمان، اعتقاد و روحیه انقلابی خود را از دست ندادند؛ چراکه ایمان به انسان امنیت و آرامش می‌دهد و طبق آیات قرآن کریم، امنیت از آنِ مؤمنان است.

وی افزود: در جامعه ایمانی، علی‌رغم مشکلات متعدد، امنیت روحی و روانی حاکم است و ملت با اعتقاد راسخ در حرکت هستند، چون می‌دانند وعده‌های خداوند حق است.

اصل دوم: عمل صالح

حاج‌ابوالقاسم دومین نکته این آیات نورانی را عمل صالح دانست و تأکید کرد: انسان‌ها پس از ایمان و خداباوری باید این باور را در رفتار خود نشان دهند.

وی یادآور شد: طبق آیات قرآن کریم، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند، خداوند باغ‌های مصفا و زیبای بهشت را منزلگاه آنان قرار داده است و در این بهشت برین جاودانه می‌مانند و درخواست هیچ‌گونه جابه‌جایی نخواهند داشت.

اصل سوم: امید در شرایط بحرانی

استاد حوزه علمیه در ادامه، سومین نکته این آیات را عنصر امید پس از ایمان و عمل صالح دانست و گفت: کلمات خداوند به معنای جلوه‌های قدرت اوست و تمامی ندارد؛ تمام عالم تجلی قدرت خداوند است و کسی که خدا را دارد، همواره امیدوار است.

وی افزود: خداوند از تمام قدرت‌های نظامی دشمنان قوی‌تر است و رزمندگان اسلام با اتکا به قدرت خداوند و یاری از او بسیاری از پهپادها، هواپیماها و زیردریایی‌های دشمنان را شکار کردند.

اصل چهارم: اخلاص

حاج‌ابوالقاسم چهارمین نکته را عنصر اخلاص دانست و تأکید کرد: باید خالصانه خداوند را عبادت کرد؛ چراکه هر کس در انتظار کمک پروردگار است، باید مخلصانه در مسیر عبادت باشد و در عبادت خود غیر خدا را دخیل و سهیم نکند.

وی خاطرنشان کرد: مؤمن، ازدواجش، تربیت فرزندش و حتی غذا خوردنش نیز برای خداوند است و نه‌تنها شئون زندگی‌اش برای خداست، حتی مرگ مؤمن نیز برای خداوند است. مؤمنی که برای خداوند سجده کرد، عزاداری کرد، روزه گرفت و حج به جا آورد، خداوند نیز کاری می‌کند که مرگ او نیز در مسیر خدا قرار گیرد.

سخنران حرم بانوی کرامت در پایان یادآور شد: رهبر شهید ایران همه زندگی‌اش را در راه خدا هزینه کرد، فکر، ذهن، روح و جانش را در راه خدا هزینه کرد، زاهدانه زندگی کرد و جاودانه شد و در ماه مبارک رمضان با زبان روزه، شربت شهادت نوشید.

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