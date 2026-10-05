به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حشد الشعبی عراق روز یکشنبه از بازداشت ۴۵ متهم و انهدام شبکه‌هایی مرتبط با تروریسم، حزب بعث ممنوعه و جریان‌های منحرف در ۱۲ استان این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: با نظارت و پیگیری رئیس سازمان حشد الشعبی و رئیس ستاد این سازمان، معاونت اطلاعات و امنیت حشد الشعبی طی روزهای گذشته مجموعه‌ای از عملیات‌های امنیتی را در ۱۲ استان اجرا کرده است.

بر اساس این بیانیه، این عملیات‌ها به بازداشت شماری از افراد و شناسایی و انهدام شبکه‌های مرتبط با تروریسم، حزب بعث ممنوعه، انتقال اطلاعات مرتبط با امنیت کشور، جرایم سازمان‌یافته و جریان‌های منحرف منجر شده است.

در بیانیه حشد الشعبی آمده است که افراد بازداشت‌شده شامل ۲۳ نفر مرتبط با حزب بعث ممنوعه، ۶ نفر متهم به انتقال اطلاعات مرتبط با امنیت کشور، ۵ نفر در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته، ۴ نفر در پرونده‌های مرتبط با تروریسم و ۷ نفر مرتبط با جریان‌های منحرف هستند.

این سازمان تأکید کرد تمامی عملیات‌های بازداشت بر اساس احکام قضایی و مطابق با اقدامات و رویه‌های قانونی انجام شده است.

حشد الشعبی همچنین از شهروندان خواست با دستگاه‌های امنیتی همکاری کرده و هرگونه موارد مشکوک یا افراد تحت تعقیب را از طریق شماره ۴۸۱، متعلق به معاونت اطلاعات و امنیت این سازمان، گزارش کنند

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