به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان با عکس یادگاری فرستادگان ویژه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، افغانستان، هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان همراه با دو کشور مهمان شامل بلاروس و مصر آغاز شد.

محمدرضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این نشست حضور دارد. افشین پرچی‌زاده، معاون سفارت ایران در روسیه، هیئت کشورمان را همراهی می‌کند.

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه، با بیان اینکه در نشست امروز به شدت‌گرفتن درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان توجه ویژه‌ای خواهد شد، اعلام کرد: روسیه آماده میانجیگری میان این دو کشور برای دستیابی به مصالحه‌ای معقول است.

کابلوف افزود: این موضوع قطعاً مطرح خواهد شد و ما خرسند خواهیم شد که از قالب مسکو برای سوق دادن هر دو طرف درگیر به سوی مصالحه‌های معقول استفاده کنیم. وی اظهار داشت: همان‌گونه که لاوروف اعلام کرده، مسکو آماده است به هر دو کشور دوست در دستیابی به مصالحه کمک کند، مشروط بر اینکه اسلام‌آباد و کابل درخواست میانجیگری داشته باشند؛ اما طرفین هنوز چنین درخواست‌هایی را ارائه نکرده‌اند.

نماینده ویژه پوتین گفت: متأسفانه شدت گرفتن تنش‌ها بدون چشم‌اندازی برای پایان آنها ادامه دارد، زیرا هر دو طرف همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند.

وی یادآور شد: اسلام‌آباد خواستار پایان دادن به استفاده «گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان» از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان است؛ از سوی دیگر، مقامات افغانستان تأکید دارند که از شبه‌نظامیان حمایت نمی‌کنند و موضوع گروه تحریک، مسئله‌ای داخلی مربوط به این کشور همسایه است.

پاکستان نهم مهرماه ۱۴۰۵ حملات توپخانه‌ای به خاک همسایه خود را از سر گرفت. مقامات محلی گزارش دادند که حملات هوایی به ولایت‌های کنر و هلمند افغانستان منجر به کشته شدن ۹ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شده است. پاکستان این حملات را در راستای انهدام اردوگاه‌های تروریستی در افغانستان عنوان کرد و از هلاکت ۲۲ شبه‌نظامی خبر داد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان، اقدامات پاکستان را عمل تجاوزکارانه و جنایت توصیف کرد.

کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان، گامی کلیدی در هم‌گرایی منطقه‌ای است. ثبات پایدار در افغانستان صرفاً از طریق تشکیل ساختار سیاسی فراگیر با مشارکت همه اقوام و مخالفت قاطع با استقرار هرگونه پایگاه یا زیرساخت نظامی خارجی در منطقه محقق خواهد شد.

فرمت مسکو سازوکاری منطقه‌ای برای رایزنی درباره تحولات افغانستان و روند صلح این کشور است که به ابتکار روسیه در سال ۲۰۱۷ شکل گرفت. این نشست‌ها با هدف هماهنگی میان کشورهای منطقه و بررسی راه‌های دستیابی به ثبات و صلح در افغانستان برگزار می‌شود و ایران، روسیه، چین، هند و شماری از کشورهای آسیای مرکزی و همسایگان افغانستان از مشارکت‌کنندگان اصلی آن هستند.

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