به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد فراهانی، دبیر شورای قرآن معاونت صدای رسانه ملی، با تشریح چهارمین جلسه شورای قرآن معاونت صدا اظهار کرد: این جلسه که با حضور تمامی نمایندگان شبکه‌های رادیویی برگزار شد، میزبان حجت‌الاسلام والمسلمین شفیعی، معاون امور استان‌های سازمان دارالقرآن الکریم، و امیرحسین قزل‌ایاغ، مسئول دبیرخانه طرح ملی «زندگی با آیه‌ها»، به در سالن جلسات شبکه رادیویی قرآن بود.

وی افزود: در این جلسه، مهمانان به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های خود پرداختند و گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده در قالب طرح «زندگی با آیه‌ها» و همچنین آثار و تولیدات صورت‌گرفته در این زمینه ارائه کردند که در ادامه درباره شکل‌گیری یک طرح مشترک میان معاونت صدا و دارالقرآن الکریم به توافق رسیدیم و قرار شد این طرح از ماه رجب آغاز و تا ماه رمضان ادامه پیدا کند و قله اجرای این طرح نیز در ماه مبارک رمضان باشد.

فراهانی ادامه داد: بر اساس این طرح، قرار است در مجموع به ۹۰ آیه قرآن کریم پرداخته شود؛ به این صورت که ۶۰ آیه در ماه‌های رجب و شعبان و ۳۰ آیه نیز در ماه مبارک رمضان محور تولید و برنامه‌سازی شبکه‌های رادیویی در این حوزه قرار گیرد. هدف این است که با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های مختلف رادیویی، این آیات با شیوه‌های متناسب با مخاطبان و قالب‌های برنامه‌سازی هر شبکه معرفی و تبیین شوند.

دبیر شورای قرآن معاونت صدا همچنین از برنامه‌ریزی برای بازدید نمایندگان شبکه‌های رادیویی از مجموعه سازمان دارالقرآن الکریم خبر داد و گفت: در این نشست، دوستان ما در دارالقرآن پیشنهاد کردند که نمایندگان شبکه‌ها از بخش‌های مختلف این مجموعه، از جمله حوزه تصحیح قرآن کریم، چاپ و نشر قرآن و دیگر فعالیت‌های تخصصی این مرکز بازدید داشته باشند. این بازدید می‌تواند برای نمایندگان شبکه‌ها و آشنایی بیشتر آنها با ظرفیت‌های دارالقرآن الکریم بسیار مفید باشد. بر همین اساس مقرر شد در جلسه آینده شورای قرآن به اتفاق نمایندگان شبکه‌های رادیویی مهمان دارالقرآن الکریم باشیم و از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کنیم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه محتوایی مشترک میان معاونت صدا و سازمان دارالقرآن الکریم اظهار کرد: یکی دیگر از تصمیمات این جلسه، تشکیل کارگروه محتوایی برای انتخاب آیات و بررسی نحوه پرداختن به آنها در شبکه‌های رادیویی بود. این موضوع به‌ویژه برای رادیو قرآن و رادیو معارف اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه برنامه‌های این دو شبکه بدون موسیقی تولید می‌شود و به همین دلیل، تولید محتوای غنی، دقیق، جامع و برخوردار از پشتوانه کارشناسی در آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

فراهانی افزود: البته نحوه پرداختن به موضوع در سایر شبکه‌های رادیویی که از قالب‌های متنوع‌تر، موسیقی و شیوه‌های مختلف برنامه‌سازی استفاده می‌کنند، متفاوت خواهد بود و تلاش می‌کنیم متناسب با ظرفیت و مخاطبان هر شبکه، قالب مناسب برای ارائه مفاهیم قرآنی طراحی شود.

دبیر شورای قرآن معاونت صدا در ادامه به دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این طرح اشاره کرد و گفت: مقرر شد اداره کل نمایش نیز برای ایام ماه مبارک رمضان، نمایش‌های کوتاه سه تا پنج دقیقه‌ای با موضوعات قرآنی تولید کند که این آثار از تمامی شبکه‌های رادیویی پخش خواهد شد. این نمایش‌ها می‌تواند در کنار سایر قالب‌های برنامه‌سازی، به انتقال مفاهیم آیات و ایجاد ارتباط بیشتر مخاطبان با آموزه‌های قرآنی کمک کند.

فراهانی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار این برنامه مشترک، تولیدات دیگری نیز برای طرح پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به نمایش‌های کوتاه، پادکست‌های قرآنی و بهره‌گیری از بیانات و کلام رهبر معظم انقلاب اشاره کرد. تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت همه شبکه‌های رادیویی و بهره‌گیری از قالب‌های متنوع رسانه‌ای، زمینه انس بیشتر مخاطبان با آیات قرآن کریم را فراهم کنیم.

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