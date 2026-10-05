به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های منطقه «سومالی‌لند» از رژیم اشغالگر درخواست کرده‌اند سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی، از جمله جنگنده‌های اف-۱۶ و پهپاد در اختیار این منطقه قرار دهد.

«محمد عثمان فاضل»، مشاور ارشد امور خارجی رئیس دولت سومالی‌لند، به پایگاه «میدل ایست آی» گفت که هرجیسه به سامانه‌های پدافند هوایی نیاز دارد و خواستار حمایت اسرائیل برای مقابله با «گسترش نظامی ترکیه» در کنار دولت فدرال سومالی شده است.

این گزارش می‌افزاید که شماری از مقام‌ها و تحلیلگران در هرجیسه، تقویت روابط امنیتی با رژیم صهیونیستی را ابزاری برای ایجاد توازن در برابر نفوذ فزاینده ترکیه در سومالی می‌دانند. با این حال، موضوع درخواست سامانه‌های پدافندی همچنان بر پایه اظهارات مقام‌های سومالی‌لند مطرح شده و رژیم اشغالگر تاکنون هیچ اعلام رسمی درباره موافقت با تأمین این سامانه‌ها برای این منطقه منتشر نکرده است.

در مقابل، حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، تأکید کرد که کشورش تحت هیچ شرایطی حضور اسرائیل در خاک سومالی را نخواهد پذیرفت و موگادیشو با هرگونه ترتیبات نظامی اسرائیل در سومالی‌لند مخالفت خواهد کرد.

وی اظهار کرد: اسرائیل قصد دارد یک پایگاه دریایی در شهر بربره ایجاد و از فرودگاه این شهر استفاده کند. وی افزود که موقعیت راهبردی بربره در خلیج عدن، به اسرائیل امکان نزدیک‌تر شدن به منطقه خلیج فارس و ایران را می‌دهد.

رئیس‌جمهور سومالی همچنین گفت که ساکنان سومالی‌لند نیز با حضور رژیم اشغالگر مخالف هستند و تأکید کرد دولت او با هرگونه تلاش برای کشاندن سومالی به درگیری‌های «خاورمیانه» مقابله خواهد کرد.

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