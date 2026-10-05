به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی و خروج نیروهای خارجی از عراق، فشارهای سیاسی و پارلمانی در بغداد برای کاهش شمار کارکنان سفارت آمریکا و محدود کردن فعالیت‌های آن به حوزه دیپلماتیک افزایش یافته است.

روزنامه الاخبار گزارش داد که کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق در حال بررسی پیشنهادی است که دولت و وزارت خارجه این کشور را به کاهش شمار کارکنان دیپلماتیک و اداری سفارت آمریکا ملزم می‌کند.

مختار الیوسف، عضو این کمیسیون، با تأکید بر اینکه شمار کارکنان سفارت آمریکا با سطح روابط دیپلماتیک دو کشور تناسب ندارد، خواستار اجرای اصل عمل متقابل و تعیین تعداد کارکنان این سفارت متناسب با شمار کارکنان سفارت عراق در واشنگتن شد.

الیوسف تأکید کرد که این پیشنهاد به معنای قطع روابط با آمریکا نیست، بلکه هدف آن «بازتنظیم روابط در چارچوب قواعد نمایندگی دیپلماتیک» است.

در همین حال، جنبش النجباء نیز خواستار آن شده است که سفارت آمریکا مانند سایر سفارتخانه‌های فعال در عراق عمل کند و به یک «شهرک امنیتی و نظامی بزرگ» تبدیل نشود. این جنبش همچنین خواستار پایان دادن به نفوذ آمریکا در امور اقتصادی و سیاسی عراق و خروج حضور آمریکا در تمامی اشکال آن از این کشور شده است.

جنبش حقوق، شاخه سیاسی کتائب حزب‌الله، نیز از جریان داشتن تحرکات پارلمانی و مردمی برای کاهش شمار کارکنان و مساحت سفارت آمریکا خبر داده و تأکید کرده است فعالیت این سفارت باید به حوزه دیپلماتیک محدود شود و از پرونده‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی داخلی عراق فاصله بگیرد.

به نوشته الاخبار، مجتمع سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد حدود ۴۲ هکتار وسعت دارد و یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های دیپلماتیک آمریکا در جهان محسوب می‌شود. منتقدان معتقدند گستردگی نقش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی این سفارت، آن را به بستری برای اعمال نفوذ واشنگتن در عراق تبدیل کرده است.

علی صبحی، پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی، نیز کاهش شمار کارکنان سفارت و محدود کردن آنها به نیروهای اصلی مورد نیاز را گامی برای بازتعریف روابط دو کشور دانست و مدعی شد فعالیت آمریکا در این سفارت از چارچوب دیپلماتیک فراتر رفته و شامل فعالیت‌های اطلاعاتی و نیروها و تجهیزات امنیتی و نظامی شده است. او در عین حال تأکید کرد که کاهش حجم هیئت دیپلماتیک به معنای قطع روابط عراق و آمریکا نیست و دو کشور همچنان منافع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارند.

همزمان، تنش‌ها میان دو طرف پس از لگدمال شدن پرچم آمریکا در جریان مراسم «روز حاکمیت» افزایش یافت و نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور تشکیل کمیته تحقیق درباره این حادثه را صادر کرد. مقام‌های عراقی همچنین از بازداشت افرادی که آنها را عاملان این اقدام معرفی کردند، خبر دادند و بر پایبندی بغداد به قوانین و عرف‌های دیپلماتیک تأکید کردند.

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